لاعب منتخب إيطاليا يطلب الدعم من الجماهير قبل مواجهة إنجلترا

الأربعاء، 21 سبتمبر 2022 - 00:06

كتب : FilGoal

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طالب فرانشيسكو أتشيربي لاعب منتخب إيطاليا الجماهير بالدعم خلال المباراة أمام منتخب إنجلترا.

فرانشيسكو أتشيربي

النادي : إنتر ميلان

إيطاليا

ويواجه المنتخب الإيطالي نظيره الإنجليزي الجمعة المقبلة في بطولة دوري الأمم الأوروبية.

وقال أتشيربي في تصريحات أبرزتها فوتبول إيطاليا: "التواجد مع منتخب إيطاليا يعني أن على الجميع تحمل المسؤولية. لقد فزنا ببطولة اليورو، لكننا فشلنا في التأهل لكأس العالم ، لذا علينا الآن أن نشمر عن سواعدنا ونقدم شيئًا أكثر".

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وأضاف "هذا الفريق يحتاج إلى التصفيق والدعم، وأعتقد أننا سنحصل عليه في سان سيرو".

وعن غياب اللاعبين القدامى عن الفريق: "سنتقد قائدا مثل جورجيو كيلليني، كان اللاعب الأكثر خبرة ووجوده حاسما في غرفة خلع الملابس، لكن هناك آخرون يمكنهم تقديم هذا الدور".

وتطرق للحديث عن أزمته مع جماهير لاتسيو وانتقاله لـ إنتر: "أنت تتعرض للإهانات أينما ذهبت، لكن ليس أنت فقط بل أفراد أسرتك أيضا".

وأتم "الانتقال من لاتسيو إلى إنتر خطوة مميزة في مسيرتي، سيموني إنزاجي قدم مجهودا جيدًا في لاتسيو لسنوات عديدة، إنه يشعر بالضغط الآن، لكنني كنت سعيدًا بلقائي مع نفس المدرب والرجل العظيم الذي عرفته".

ويلتقي منتخب إيطاليا مع نظيره الإنجليزي، ثم يحل ضيفا في الجولة الأخيرة من مرحلة المجموعات ضد المجر على ملعب فرانك بوشكاش أرينا يوم 26 سبتمبر.

ويحتل منتخب إيطاليا المركز الثالث في المجموعة برصيد 5 نقاط بعد ألمانيا (6 نقاط) والمجر المتصدر برصيد 7 نقاط، فيما يتذيل منتخب إنجلترا الترتيب برصيد نقطتين.

إيطاليا إنجلترا
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