كوريير ديلو سبورت: وفد من إنتر وميلان إلى الرياض استعدادا للسوبر الإيطالي

سافر وفد من ناديي ميلان وإنتر إلى المملكة العربية السعودية وتحديدا لمدينة الرياض لمتابعة آخر الاستعدادات لاستضافة السوبر الإيطالي.

ومن المقرر أن تستضيف الرياض كأس السوبر الإيطالي بين ميلان وإنتر وتم تحديد يوم 18 يناير كموعد مبدئي للمباراة.

وكشفت صحيفة كوريير ديلو سبورت أن وفد من ميلان وإنتر قد سافر إلى السعودية أمس الإثنين.

وأشار التقرير إلى أن الوفد ذهب من أجل استكشاف مكان المباراة والتسهيلات الخاصة بكل فريق.

وينتظر تحديد الموعد النهائي لإقامة المباراة بعد الاجتماع مع قناة ميدياست الإيطالية التي لديها حقوق البث.

وحصد إنتر لقب السوبر الإيطالي في النسخة الأخيرة على حساب يوفنتوس بهدفين مقابل هدف واحد عقب اللجوء لشوطين إضافيين.

ويعتبر يوفنتوس البطل التاريخي لكأس السوبر الغيطالي برصيد 9 مرات يليه ميلان بـ 7 ألقاب.

وكان عام 2016 آخر مرة حصد فيها ميلان اللقب بعد الفوز على يوفنتوس بركلات الترجيح.

ويشهد كأس السوبر الإيطالي دربي ميلان بين إنتر وميلان للمرة الأولى منذ عام 2011 والثانية في التاريخ.