الإسماعيلي يعلن تولي جاريدو قيادة الفريق

الثلاثاء، 20 سبتمبر 2022 - 23:40

كتب : FilGoal

خوان كارلوس جاريدو

أعلن نادي الإسماعيلي تولي الإسباني خوان كارلوس جاريدو قيادة الفريق بشكل رسمي.

وكان FilGoal.com قد كشف عن إتمام الإسماعيلي تعاقده مع جاريدو لمدة موسمين.

ويصل المدرب الإسباني خلال الساعات القليلة القادمة، على أن يقوم بتوقيع العقود فى حضور مجلس إدارة النادي، غدا الأربعاء فى تمام الساعة الرابعة عصرا وسط وسائل الإعلام المختلفة.

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وسيبدأ مهمته رسميا بعد التوقيع مباشرة، وذلك لإستكمال فترة الإعداد استعداداً لخوض منافسات الموسم الكروي الجديد.

ولا يرتبط جاريدو بتدريب أي فريق منذ رحيله عن كاستيون في مايو 2021.

جاريدو (53 عامًا) كان قريبًا مؤخرًا من العودة للملاعب المصرية عبر بوابة المنتخب الأولمبي.

وتواصل اتحاد الكرة مع جاريدو واتفقا على البنود الشخصية، لكن الاختيار وقع في الأخير على البرازيلي روجيريو ميكالي.

وتولى جاريدو تدريب الأهلي بين 2014 و2015، وفاز معه بكأس الكونفدرالية الإفريقية وكأس السوبر المصري.

وحينها قادر جاريدو الأهلي في 33 مباراة في كل البطولات وفاز في 18 لقاء وتعادل 7 مرات وهُزم في ثماني مواجهات.

وسجل الأهلي تحت قيادته 66 هدفا وصنع 39 آخرين.

وقاد جاريدو الأهلي للفوز بلقب الكونفدرالية آنذاك للمرة الأولى في تاريخ النادي.

الدوري المصري الإسماعيلي خوان كارلوس جاريدو
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