دولوفيو: لن أعود إلى برشلونة.. ولا يمكن رفض ريال مدريد

أثار جيرارد دولوفيو لاعب برشلونة السابق الجدل بتصريحات عن رفض العودة إلى النادي الكتالوني وترحيبه بالانتقال إلى ريال مدريد.

وانتقل دولوفيو إلى أودينيزي الإيطالي قادما من واتفورد في يناير 2021.

وخرج دولوفيو من ناشئين برشلونة واستمر حتى صيف 2013 قبل أن يخرج في إعارة أكثر من مرة إلى أندية إيفرتون وإشبيلية ويرحل ويعود مجددا للنادي الكتالوني في صيف 2017.

وقال دولوفيو في تصريحات نقلتها صحيفة ماركا: "رغبتي في العودة إلى برشلونة؟ لا وقلت لا بالفعل".

وبسؤاله عن ريال مدريد أوضح "إذا وصلني عرض من ريال مدريد فكيف ستقول لا؟".

واختتم دولوفيو تصريحاته في ذلك الشأن "ريال مدريد سيكون خيارا رائعا بكل تأكيد".

وتألق دولوفيو مع أودينيزي هذا الموسم في صناعة الأهداف لزملائه.

وخاض دولوفيو ثماني مباريات مع أودينيزي هذا الموسم وساهم في سبعة أهداف.

وسجل دولوفيو هدفا واحدا في مباراة الكأس بينما صنع ستة أهداف.