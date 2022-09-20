دولوفيو: لن أعود إلى برشلونة.. ولا يمكن رفض ريال مدريد

الثلاثاء، 20 سبتمبر 2022 - 22:51

كتب : FilGoal

ديولوفيو

أثار جيرارد دولوفيو لاعب برشلونة السابق الجدل بتصريحات عن رفض العودة إلى النادي الكتالوني وترحيبه بالانتقال إلى ريال مدريد.

وانتقل دولوفيو إلى أودينيزي الإيطالي قادما من واتفورد في يناير 2021.

وخرج دولوفيو من ناشئين برشلونة واستمر حتى صيف 2013 قبل أن يخرج في إعارة أكثر من مرة إلى أندية إيفرتون وإشبيلية ويرحل ويعود مجددا للنادي الكتالوني في صيف 2017.

أخبار متعلقة
98 مليون يورو.. برشلونة يعلن قيمة أرباح الموسم الماضي ماركا: الرحيل عن برشلونة ليس خيارا لـ بيكيه ليفاندوفسكي: لم أتوقع أن تغني جماهير برشلونة لي.. وكنت أريد الفوز على بايرن موندو ديبورتيفو: أسينسيو على رادار برشلونة.. العقد والوكيل يقربانه

وقال دولوفيو في تصريحات نقلتها صحيفة ماركا: "رغبتي في العودة إلى برشلونة؟ لا وقلت لا بالفعل".

وبسؤاله عن ريال مدريد أوضح "إذا وصلني عرض من ريال مدريد فكيف ستقول لا؟".

واختتم دولوفيو تصريحاته في ذلك الشأن "ريال مدريد سيكون خيارا رائعا بكل تأكيد".

وتألق دولوفيو مع أودينيزي هذا الموسم في صناعة الأهداف لزملائه.

وخاض دولوفيو ثماني مباريات مع أودينيزي هذا الموسم وساهم في سبعة أهداف.

وسجل دولوفيو هدفا واحدا في مباراة الكأس بينما صنع ستة أهداف.

دولوفيو برشلونة ريال مدريد
نرشح لكم
أسباس: لن أستسلم للظهور مع إسبانيا.. وبرشلونة يملك لاعبين أفضل من ريال مدريد رامسي عن رحيله من أرسنال: لا أعرف لماذا اختفى عرض التجديد فان دايك يرد على تشتت لاعبي ليفربول بسبب كأس العالم تقرير: سواريش يقترب من العودة إلى الدوري البرتغالي "إذا دخلت روسيا لـ كييف سأحمل سلاحا وأدافع عن مدينتي".. يويفا يغرم مدرب أوكرانيا بسبب تصريحاته أتليتكو مدريد يصدر بيانا لإدانة الهتافات العنصرية ضد فينيسيوس عقوبات بالجملة – يوفنتوس يخسر دي ماريا أمام ميلان.. وإيقاف بروزوفيتش ومورينيو استبعاد منتخب روسيا.. يويفا يحدد قواعد تصفيات يورو 2024 وموعد القرعة
أخر الأخبار
الإسماعيلي يعلن تولي جاريدو قيادة الفريق 14 دقيقة | الكرة المصرية
الصفقة الثالثة.. الزمالك يعلن ضم دونجا 47 دقيقة | الكرة المصرية
دولوفيو: لن أعود إلى برشلونة.. ولا يمكن رفض ريال مدريد ساعة | الكرة الأوروبية
أسباس: لن أستسلم للظهور مع إسبانيا.. وبرشلونة يملك لاعبين أفضل من ريال مدريد ساعة | الكرة الأوروبية
رامسي عن رحيله من أرسنال: لا أعرف لماذا اختفى عرض التجديد ساعة | الدوري الإنجليزي
بعد رحيل زلاكة.. بترول أسيوط لـ في الجول: لا نية للتفريط في لاعب آخر للدوري الممتاز ساعة | الكرة المصرية
اسكواش - 11 مصريا ومصرية إلى ثمن نهائي بطولة مصر المفتوحة للرجال والسيدات ساعة | رياضات أخرى
بسبب الإصابة.. نجل فاديجا يتأخر عن الظهور الأول مع السنغال 2 ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في أبطال إفريقيا - الزمالك (2)-(0) إليكت.. فوز أبيض خارج الأرض 2 ملف - حجز الأرصدة ومراكز الصفقات وموعد الإعلان.. كل ما قاله مرتضى في مؤتمر صحفي 3 مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول سبب عدم قيد كهربا في القائمة الإفريقية 4 صندوق تحيا مصر يكشف موقف الأهلي من تسليم هدايا تركي آل الشيخ