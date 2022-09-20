بعد رحيل زلاكة.. بترول أسيوط لـ في الجول: لا نية للتفريط في لاعب آخر للدوري الممتاز

يتمسك نادي بترول أسيوط بلاعبي فريقه بعد العروض القادمة من الدوري الممتاز.

وكان محمود عبد الحفيظ "زلاكة" قد انتقل من بترول أسيوط إلى سيراميكا كليوباترا رسميا.

بينما اقترب محمد دياب مدافع الفريق من الانتقال إلى حرس الحدود.

وقال هشام عبد المنعم المدير الفني لفريق بترول أسيوط لـ FilGoal.com: "نريد المنافسة في مجموعة الصعيد والتأهل إلى الدوري الممتاز".

وأضاف "انتقل زلاكة إلى سيراميكا كليوباترا، وبالفعل يقترب دياب من حرس الحدود".

وكشف عبد المنعم "لن نستطيع التفريط في لاعب آخر بعد عروض الدوري الممتاز لأن هدفنا المنافسة".

وعن العروض أوضح مدرب بترول أسيوط "هناك عرض من الدوري الممتاز لضم وليد عطية مهاجم الفريق، وعرض آخر من الترسانة لضم إسلام صلاح الظهير الأيسر".

واختتم تصريحاته "تعاقدنا مع 11 لاعبا حتى الآن، وخلال آخر 7 شهور رحل مؤمن راضي إلى إنبي في يناير وزلاكة إلى سيراميكا كليوباترا، وأعتقد أن أمور انتقال دياب إلى الحدود ستنتهي يوم الأربعاء".

وسجل زلاكة 6 أهداف الموسم الماضي قبل أن يتعرض لإصابة في شهر فبراير.

وسجل زلاكة مؤخرا هدفين في مباراة ودية أمام وادي دجلة.