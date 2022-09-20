اسكواش - 11 مصريا ومصرية إلى ثمن نهائي بطولة مصر المفتوحة للرجال والسيدات

اختتمت منافسات الدور الثاني من بطولة CIB مصر المفتوحة للاسكواش للرجال والسيدات.

وتقام بطولة مصر المفتوحة للاسكواش حتى يوم 25 سبتمبر الجاري، وتعتبر إحدى البطولات الكبرى في الموسم ويبلغ مجموع جوائزها 600 ألف دولار.

وحسم 11 مصريا ومصرية تأهلهم إلى منافسات ثمن النهائي والمقرر إقامتها غدا الأربعاء.

وتقام منافسات البطولة حتى ثمن النهائي في نادي S بالشيخ زايد، بينما بداية من ربع النهائي تستضيف الأهرامات البطولة حتى النهائي.

ولم يشهد الدور الثاني مفاجآت بالنسبة للاعبين المصريين وتأهل المصنفين الأوائل إلى ثمن النهائي.

وكان الثنائي علي فرج ونوران جوهر قد حصد لقب النسخة الماضية من البطولة.

ويأتي جدول مباريات المصريين في ثمن النهائي كالآتي:

نور الطيب × الأمريكية أماندا صبحي (12 ظهرا)

مازن هشام × القطري عبد الله التميمي (12:45 ظهرا)

طارق مؤمن × الفرنسي جريجور مارش (12:45 ظهرا)

هانيا الحمامي × البلجيكية نيلي جيليس (1:45 عصرا)

مروان الشوربجي × الفرنسي فيكتور كروين (2:30 عصرا)

مصطفى عسل × محمد الشربيني (2:30 عصرا)

فارس الدسوقي × الإنجليزي محمد الشوربجي (2:30 عصرا)

نوران جوهر × البلجيكية تيني جيليس (6:15 مساء)

علي فرج × الألماني رافائيل كاندرا (7:00 مساء)

نور الشربيني × الإنجليزية جاسمين هوتون (7:45 مساء)