اسكواش - 11 مصريا ومصرية إلى ثمن نهائي بطولة مصر المفتوحة للرجال والسيدات

الثلاثاء، 20 سبتمبر 2022 - 22:03

كتب : محمد سمير

نور الشربيني ضد سلمى هاني - اسكواش

اختتمت منافسات الدور الثاني من بطولة CIB مصر المفتوحة للاسكواش للرجال والسيدات.

وتقام بطولة مصر المفتوحة للاسكواش حتى يوم 25 سبتمبر الجاري، وتعتبر إحدى البطولات الكبرى في الموسم ويبلغ مجموع جوائزها 600 ألف دولار.

وحسم 11 مصريا ومصرية تأهلهم إلى منافسات ثمن النهائي والمقرر إقامتها غدا الأربعاء.

أخبار متعلقة
اسكواش - نور الطيب تصل إلى المركز الخامس.. وخمسة مصريين في قائمة أفضل عشرة لاعبين اسكواش - انطلاق بطولة مصر المفتوحة.. والأدوار النهائية أمام الأهرامات اسكواش - نور الطيب تواصل التقدم في التصنيف.. وعودة الشوربجي للرباعي الأفضل اسكواش - نوران جوهر تتوج ببطولة ساوث ويسترن

وتقام منافسات البطولة حتى ثمن النهائي في نادي S بالشيخ زايد، بينما بداية من ربع النهائي تستضيف الأهرامات البطولة حتى النهائي.

ولم يشهد الدور الثاني مفاجآت بالنسبة للاعبين المصريين وتأهل المصنفين الأوائل إلى ثمن النهائي.

وكان الثنائي علي فرج ونوران جوهر قد حصد لقب النسخة الماضية من البطولة.

ويأتي جدول مباريات المصريين في ثمن النهائي كالآتي:

نور الطيب × الأمريكية أماندا صبحي (12 ظهرا)

مازن هشام × القطري عبد الله التميمي (12:45 ظهرا)

طارق مؤمن × الفرنسي جريجور مارش (12:45 ظهرا)

هانيا الحمامي × البلجيكية نيلي جيليس (1:45 عصرا)

مروان الشوربجي × الفرنسي فيكتور كروين (2:30 عصرا)

مصطفى عسل × محمد الشربيني (2:30 عصرا)

فارس الدسوقي × الإنجليزي محمد الشوربجي (2:30 عصرا)

نوران جوهر × البلجيكية تيني جيليس (6:15 مساء)

علي فرج × الألماني رافائيل كاندرا (7:00 مساء)

نور الشربيني × الإنجليزية جاسمين هوتون (7:45 مساء)

اسكواش نور الشربيني مصر المفتوحة علي فرج نوران جوهر
نرشح لكم
كرة يد - بعد التأهل لنصف النهائي.. تحديد منافسي الزمالك في البطولة العربية للأندية كرة طائرة - بعد ديانا رييس.. الأهلي يضم محترفة جديدة من بوروتوريكو مصر تستضيف إحدى بطولات الجائزة الكبرى لرياضة البادل كرة يد - بالعلامة الكاملة.. الزمالك يهزم مولودية الجزائر ويتأهل إلى نصف نهائي البطولة العربية كرة سلة - سموحة يفتتح مشواره في البطولة العربية للسيدات بفوز كبير على الشارقة تنس – أنس جابر تحافظ على المركز الثاني في التصنيف العالمي.. وتقدم ميار شريف تنس - ألكاراز وشفيونتيك يحافظان على صدارة التصنيف.. أنس في المركز الثاني وتقدم ميار اسكواش - نور الطيب تصل إلى المركز الخامس.. وخمسة مصريين في قائمة أفضل عشرة لاعبين
أخر الأخبار
كوريير ديلو سبورت: وفد من إنتر وميلان إلى الرياض استعدادا للسوبر الإيطالي 8 دقيقة | الكرة الأوروبية
الإسماعيلي يعلن تولي جاريدو قيادة الفريق 24 دقيقة | الكرة المصرية
الصفقة الثالثة.. الزمالك يعلن ضم دونجا 57 دقيقة | الكرة المصرية
دولوفيو: لن أعود إلى برشلونة.. ولا يمكن رفض ريال مدريد ساعة | الكرة الأوروبية
أسباس: لن أستسلم للظهور مع إسبانيا.. وبرشلونة يملك لاعبين أفضل من ريال مدريد ساعة | الكرة الأوروبية
رامسي عن رحيله من أرسنال: لا أعرف لماذا اختفى عرض التجديد ساعة | الدوري الإنجليزي
بعد رحيل زلاكة.. بترول أسيوط لـ في الجول: لا نية للتفريط في لاعب آخر للدوري الممتاز ساعة | الكرة المصرية
اسكواش - 11 مصريا ومصرية إلى ثمن نهائي بطولة مصر المفتوحة للرجال والسيدات 2 ساعة | رياضات أخرى
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في أبطال إفريقيا - الزمالك (2)-(0) إليكت.. فوز أبيض خارج الأرض 2 ملف - حجز الأرصدة ومراكز الصفقات وموعد الإعلان.. كل ما قاله مرتضى في مؤتمر صحفي 3 مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول سبب عدم قيد كهربا في القائمة الإفريقية 4 صندوق تحيا مصر يكشف موقف الأهلي من تسليم هدايا تركي آل الشيخ