كرة يد - بعد التأهل لنصف النهائي.. تحديد منافسي الزمالك في البطولة العربية للأندية

الثلاثاء، 20 سبتمبر 2022 - 21:32

كتب : FilGoal

الزمالك - سبورتنج - كرة يد

حسم فريق الزمالك لرجال كرة اليد تأهله إلى نصف نهائي البطولة العربية بعد تصدر المجموعة الثانية.

وتصدر الزمالك المجموعة الثانية بالعلامة الكاملة بعد الفوز على مولودية الجزائر في ختام منافسات دور المجموعات.

بينما اقتنص الترجي تعادلا ثمينا من الكويت الكويتي بنتيجة 34-34 ليصعد الفريق التونسي كثاني المجموعة بينما الكويت ثالثا.

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وتأهل الزمالك بشكل مباشر إلى نصف النهائي بسبب انسحاب فريق أمل سكيكدة الجزائري صاحب المركز الرابع من المجموعة الأولى.

وينتظر الزمالك المتأهل من مواجهة الكويت الكويتي والشارقة الإماراتي في ربع النهائي.

ويلعب الترجي التونسي أمام السالمية الكويتي، ويواجه المتأهل الفائز من الإفريقي التونسي ومولودية الجزائر.

وتقام منافسات نصف النهائي يوم الأحد 25 من شهر سبتمبر الجاري.

ويصعد حامل لقب البطولة العربية للأندية إلى منافسات كأس العالم "سوبر جلوب" والمقرر إقامتها في السعودية.

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