كيروش: شعرت بالعذاب بعد ترك منتخب إيران.. وعدت من أجل حلم جديد

الثلاثاء، 20 سبتمبر 2022 - 21:08

كتب : FilGoal

كارلوس كيروش - إيران

كشف كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب إيران عن حزنه بعد رحيله عن قيادة الفريق في الولاية الأولى.

وأشار كيروش المدير الفني السابق لمنتخب مصر إلى أن عودته مرة أخرى لقيادة إيران من أجل حلم جديد.

وتتواجد إيران في المجموعة الثانية بكأس العالم 2022 رفقة إنجلترا وويلز والولايات المتحدة الأمريكية.

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وقال كيروش في تصريحات لوسائل الإعلام الإيرانية: "شعرت بالعذاب عندما تركت المنتخب الإيراني، كان لدي أهدافي وعمل ولم أنجزه".

وأضاف "أنا هنا الآن من أجل حلم جديد، علينا أن نصنع الفارق بالجهد والإبداع عندما يتعلق الأمر باللحاق بالفرق الأوروبية واللاتينية".

كيروش (69 عامًا) قاد إيران بين 2011 و2019 في فترته الذهبية مع المنتخبات، قبل أن يدرّب كولومبيا ومصر في السنوات التالية.

ورحل كيروش بعد خسارته أمام اليابان بثلاثة أهداف دون مقابل في نصف نهائي كأس آسيا 2019.

وأوضح كيروش "كان هناك انهيار ذهني في مباراتنا أمام اليابان في كأس آسيا، كانت لدينا مشاكل خارج الملعب".

وشدد المدرب البرتغالي "كان هناك أشياء لا معنى لها بالنسبة لي وخارجة عن إرادتي".

واختتم كارلوس كيروش تصريحاته "طوال بطولة آسيا وعلى أرض الملعب كنت أرى أننا في القمة حتى أعلى من اليابان وقطر".

وتخوض إيران مباراة ودية أمام أوروجواي في النمسا يوم 23 سبتمبر الجاري، ثم تواجه السنغال يوم 27 سبتمبر في ودية أخرى ولكن على أرض سلوفاكيا.

وقاد كيروش إيران في 97 مباراة من قبل ونجح في تحقيق الفوز في 60 مباراة وتعادل 24 مرة بينما خسر فريقه 13 مرة.

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