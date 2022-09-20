الأهلي يكشف توصيات اجتماع المكتب التنفيذي

الثلاثاء، 20 سبتمبر 2022 - 20:51

كتب : FilGoal

المكتب التنفيذي بـ النادي الأهلي

كشف الأهلي عن تفاصيل اجتماع المكتب التنفيذي للنادي الأهلي برئاسة العامري فاروق نائب رئيس النادي بعد اجتماعا مطولا أمس بفرع مدينة نصر.

وحضر الاجتماع كل من خالد مرتجي أمين الصندوق ومحمد شوقي عضو مجلس الإدارة وسعد شلبي المدير التنفيذي وأمين سر الجلسة.

وناقش المكتب التنفيذي العديد من الأمور الخاصة بقطاعات النادي وأوصى بعدد من القرارات.

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وجاءت توصيات المكتب التنفيذي كالآتي:

- الموافقة على طلب جهاز السباحة باستمرار عمل المدارس بالمنطقة الترفيهية بفرع النادي بمدينة نصر، والبدء في عملية تدفئة المياه في ضوء الدراسة المقدمة من مدير المنطقة.

- شراء برجي كرة سلة بالصالة المغطاة.

- الموافقة على إقامة الحفل السنوي السادس لأكاديمية الباليه والذي سيقام بدار الأوبرا المصرية واعتماد الميزانية المخصصة للحفل.

- الموافقة على تكليف المكتب الاستشاري الهندسي صبور بعمل المواصفات الفنية لتغيير أرضية ملاعب كرة اليد بمقر النادي بالجزيرة.

- الموافقة على الممارسة الخاصة بشراء الأدوات المطلوبة من جهاز الكرة الطائرة رجال وسيدات.

- الموافقة على سفر مدربة السباحة عزيزة محمود محمد إلى كندا لحضور الدورة التدريبية للاتحاد الدولي للسباحة.

- الموافقة على أعمال تغيير كابلات الإنترنت بالصالات الجديدة بفرع النادي بالشيخ زايد.

الأهلي العامري فاروق
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