صلاح ينضم لمعسكر منتخب مصر

انضم محمد صلاح قائد منتخب مصر إلى معسكر الفراعنة المقام في ملعب برج العرب مساء اليوم الثلاثاء.

ونشرت الصفحة الرسمية لاتحاد الكرة عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" صور وصول صلاح واجتماعه بالمدير الفني للمنتخب روي فيتوريا.

وكان صلاح وصل إلى مصر اليوم الثلاثاء.

ويستعد منتخب مصر لملاقاة النيجر وليبيريا وديا يومي 23 و27 نوفمبر وديا خلال التوقف الدولي الجاري.

وشهدت قائمة مصر ضم 27 لاعبا وهم:

حراسة المرمى: محمد الشناوي - أحمد الشناوي - محمد صبحي

خط الدفاع: كريم فؤاد - عمر جابر - علي جبر - أحمد حجازي - محمد عبد المنعم - أسامة جلال - محمود حمدي الونش - محمد حمدي - أحمد فتوح

خط الوسط: حمدي فتحي - طارق حامد - أيمن أشرف - محمود حمادة - إسلام عيسى - أحمد سيد زيزو - محمد إبراهيم - إمام عاشور

خط الهجوم: محمد صلاح - عبد الرحمن مجدي - أحمد حسن كوكا - مروان حمدي - مصطفى محمد - عمر مرموش - محمود حسن تريزيجيه

واستبعد فيتوريا كل من: أحمد عادل ومروان عطية ثنائي لاعب الاتحاد السكندري وشادي حسين مهاجم الأهلي الجديد وأحمد شريف لاعب فاركو وناصر منسي لاعب البنك الأهلي وباهر المحمدي لاعب الإسماعيلي وأحمد مدبولي لاعب الإسماعيلي بجانب نبيل عماد دونجا المصاب.