المصري يعلن انتهاء أزمة أرض نادي غزل بورسعيد

الثلاثاء، 20 سبتمبر 2022 - 20:45

كتب : FilGoal

المصري - بيان رسمي

أعلن مجلس إدارة المصري انتهاء أزمة أرض نادي الغزل التي كان قد صُدر قرار بضمها للنادي المصري قبل سنوات.

وجاء ذلك عقب الاجتماع الذي عُقد اليوم -الثلاثاء- بين مجلس إدارة النادي المصري برئاسة كامل أبو علي، ومسئولي مجلس إدارة نادي الغزل بحضور مسئولي الشئون القانونية لكلا الناديين.

ووقع بروتوكول تفاهم بين كامل أبو علي رئيس مجلس إدارة النادي المصري وعلاء عنبر رئيس مجلس إدارة نادي غزل بورسعيد بالشكل الذي يضمن حقوق كلا الناديين، وجاءت كالآتي:

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  • قيام النادي المصري بإعادة تأسيس المبنى الاجتماعى لنادى الغزل.
  • إعادة تخصيص عدد ثمانية محلات بسور النادى لنادى الغزل من إجمالى عشرين محلًا أنشأها المصرى.
  • تقاسم عائد أبراج المحمول بين الناديين والسماح لنادى الغزل بممارسة أنشطته الرياضية على ملاعب النادى الاجتماعى المصرى بالتنسيق مع الإدارة الحالية للنادى وفق خطط وجداول يتم وضعها بين الطرفين.

الأزمة بين الطرفين كانت قد بدأت منذ 5 سنوات عندما أصدر عادل الغضبان محافظ بورسعيد حينها قرارا بأحقية النادي المصري برئاسة سمير حلبية بالأرض.

نادي غزل بورسعيد طعن في القرار وظل الأمر معلقا منذ تلك اللحظة حتى جاء المجلس الجديد برئاسة كامل أبو علي.

وكان كامل أبو علي تولى رئاسة النادي المصري قبل حوالي شهر بعد فوزه بالانتخابات بالتزكية.

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