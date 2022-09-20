تقرير: سواريش يقترب من العودة إلى الدوري البرتغالي

اقترب ريكاردو سواريش المدير الفني السابق لفريق الأهلي من العودة مجددا إلى الدوري البرتغالي.

وكانت رحلة سواريش قد انتهت مع الأهلي بعد 17 مباراة، وكان تدريب الأهلي هو أول تجربة لسواريش خارج البرتغال.

ويقترب سواريش من قيادة فاماليساو البرتغالي والعودة مجددا إلى الدوري.

وكشف موقع TSF البرتغالي أن سواريش ليس الخيار الوحيد لقيادة فاماليساو ولكنه يتمتع بإجماع الآراء داخل النادي.

وكان سواريش قد رحل عن قيادة جيل فيسنتي بعد موسم رائع والتأهل إلى دوري المؤتمر الأوروبي في أول تجربة قارية للنادي.

وخاض سواريش مع الأهلي 17 مباراة ونجح في تحقيق تسعة انتصارات وخمسة تعادلات وثلاث هزائم.

وكانت قد تمت إقالة روي بيدرو سيلفا من فاماليساو يوم الإثنين الماضي.

ويحتل فاماليساو المركز السادس عشر في ترتيب الدوري البرتغالي برصيد 4 نقاط.

ويلعب فاماليساو مباراته المقبلة يوم 2 أكتوبر أمام بوافيستا صاحب المركز الرابع.