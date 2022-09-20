الـ14.. أسوان يضم قائد المصري

الثلاثاء، 20 سبتمبر 2022 - 20:02

كتب : FilGoal

إسلام صلاح - أسوان

أعلن نادي أسوان ضم إسلام صلاح لاعب المصري السابق في سوق الانتقالات الصيفية.

إسلام صلاح

النادي : المصري

أسـوان

وتعاقد أسوان مع اللاعب لمدة موسمين في صفقة انتقال حر.

صلاح (31 عاما) يعد من ناشئين المصري وقضى مسيرته الكروية بالكامل مع الفريق باستثناء نصف موسم على سبيل الإعارة إلى الدقهلية.

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وخاض المدافع 113 مباراة بقميص المصري في مختلف البطولات، نجح خلالها في تسجيل 5 أهداف وصناعة آخر.

وصعد أسوان إلى الدوري الممتاز بعد احتلاله صدارة مجموعة الصعيد في الدرجة الثانية.

وبات إسلام صلاح الصفقة رقم 14 التي يبرمها أسوان خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وضم الفريق كل من: الجابوني ماليك إيفونا ومحمود عبد الحكيم والمغربي أحمد بلحاج وإبراهيم عايش ومحمد صابر وعبد الرحمن العشري وميدو العطار والليبي محمود بن والي وصابر الشيمي وميدو مصطفى ومحمد حمدي زكي وجمال السعيد.

أسوان الدوري المصري المصري إسلام صلاح
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