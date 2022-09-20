مصدر مقرب من عبده يحيى يكشف لـ في الجول حقيقة توقيعه لـ الزمالك

يرحب عبده يحيى مهاجم غزل المحلة باللعب لنادي الزمالك، لكن اللاعب لم يصله أي عروض رسمية.

وقال مصدر من المحلة في تصريحات لـFilGoal.com: "وصلنا ثلاثة عروض لعبده يحيت من فرق سيراميكا كليوباترا، والبنك الأهلي، والمصري".

وأضاف "طلبنا الحصول على مقابل مادي نظير الصفقة بقيمة 10 إلى 15 مليون جنيه".

من جهة أخرى، قال مصدر مقرب من اللاعب لـFilGoal.com: "اللاعب يتمنى اللعب لنادي الزمالك، لكن اللاعب لم يصله أي عروض رسمية من الزمالك".

وأكمل "سبق لـ عبده يحيى أن وقع رغبة انتقال إلى الزمالك منذ ستة أشهر، لكن لم يجد جديد منذ ذلك الحين بينهما، وربما يكون نادي الزمالك يتفق مع إدارة المحلة أولا بما أنه يعلم برغبة اللاعب في الانتقال إلى الفريق الأبيض".

عبده يحيى يلعب لفريق غزل المحلة الأول منذ عام 2018 وهو من ناشئين النادي.

ويمتد عقد عبده يحيى مع غزل المحلة لمدة موسمين مقبلين، ولا يوجد شروط جزائية.

صاحب الـ23 عاما شارك الموسم الماضي في 34 مباراة. سجل فيهم 9 أهداف، وصنع ثلاثة آخرين.