"إذا دخلت روسيا لـ كييف سأحمل سلاحا وأدافع عن مدينتي".. يويفا يغرم مدرب أوكرانيا بسبب تصريحاته

الثلاثاء، 20 سبتمبر 2022 - 19:27

كتب : FilGoal

مدرب أوكرانيا

غرّم الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" أوليكساندر بيتراكوف مدرب منتخب أوكرانيا على خلفية تصريحات صُنفت بالعنصرية.

ووفقًا لما نشر أندري بافيلكو رئيس الاتحاد الأوكراني لكرة القدم عبر "فيسبوك" فإن يويفا أصدرغرامة طفيفة على أوليكساندر بيتراكوف.

وقال بافلكو: "تلقينا تحذير وغرامة بسيطة يتشرف اتحاد العمل الوطني بدفعها".

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وأضاف "يحاول الروس الآن عبثًا تشتيت انتباهنا عن الاستعداد للمباراة المهمة، لكن الجميع يركز قدر الإمكان ونستعد بشكل جيد".

وكان بيتراكوف قد قال لصحيفة جارديان الإنجليزية في أبريل الماضي عن غزو روسيا لأراضي أوكرانيا: "إذا أتوا إلى كييف، سأحمل سلاحا وأدافع عن مدينتي. أعتقد أني قادر على التخلص من اثنين أو ثلاثة"

الاتحاد الروسي أرسل إلى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" خطابا يتهم خلاله بيتراكوف بالتمييز ضد الروسيين، والفشل في الحفاظ على حياده السياسي، مطالبا بإيقافه.

ووجه دينيس روجاشيف السكرتير العام للاتحاد الروسي لكرة القدم، الاتهام إلى مدرب أوكرانيا بخرق القواعد حين طالب بمنع روسيا من المشاركة في الرياضة الدولية.

وجاء الخطاب كالتالي:

"التصريحات التي أدلى بها مدرب منتخب أوكرانيا أوليكساندر بيتراكوف أتت على خلفية صراع سياسي بين دولتين -روسيا وأوكرانيا- وتمثل رسالة سياسية في مخالفة واضحة للقواعد الرئيسية للحياد السياسي".

"بالإضافة إلى ذلك، سلوك المدرب يمكن النظر إليه كتداخل وترويج علني للكراهية بناء على أساس قومي، واستغلال لكرة القدم لدعم توجه سياسي".

وكان منتخب أوكرانيا فقد فرصة التأهل إلى كأس العالم بعد الخسارة على يد نظيره الويلزي في ملحق التصفيات.

وتواجه أوكرانيا أولا اسكتلندا غدا الأربعاء في فترة التوقف الدولي ثم أرمينيا السبت المقبل.

وفي سياق منفصل، استُبعد منتخب روسيا من تصفيات يورو 2024 على خلفية الأزمة المشتعلة بين البلدين.

أوكرانيا روسيا الاتحاد الأوروبي لكرة القدم
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