حرس الحدود يعلن ضم عماد السيد

الثلاثاء، 20 سبتمبر 2022 - 18:49

كتب : حامد وجدي

عماد السيد - حرس الحدود

كشف نادي حرس الحدود عن تعاقده مع عماد السيد حارس مرمى الجونة السابق بشكل رسمي.

عماد السيد

النادي : حرس الحدود

حرس الحدود

وأعلن علاء السعدني مدير التعاقدات بنادي حرس الحدود ضم عماد السيد لمدة موسمين في صفقة انتقال حر.

وأتم حرس الحدود كافة الإجراءات التعاقدية الخاصة بانتقال عماد السيد ليصبح لاعبا رسميا في صفوف الفريق.

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ويبدأ عماد السيد فترة الإعداد مع باقي اللاعبين في نادي حرس الحدود تحت قيادة أحمد أيوب المدير الفني للفريق.

وكشف حرس الحدود أن التعاقد يأتي في ظل سعي مجلس الإدارة لتدعيم صفوف الفريق بصفقات قوية تمهيدا للظهور بشكل جيد خلال الموسم المقبل.

وكان FilGoal.com قد كشف في وقت سابق إتمام التعاقد بين عماد السيد وحرس الحدود. (من هنا)

وخاض عماد السيد 21 مباراة مع الجونة في الموسم الماضي بمسابقتي الدوري وكأس مصر.

واستقبلت شباك عماد السيد 27 هدفا بينما حافظ على نظافة شباكه ست مرات.

وعلم FilGoal.com أن صفقات حرس الحدود حتى الآن كالآتي:

- عماد السيد (من الجونة)

- مصطفى جمال (من إنبي)

- أحمد داوودا (من المقاولون العرب)

- محمود صلاح (من أسوان)

- أحمد عامر (إعارة من الجونة)

كما فسخ حرس الحدود تعاقده بالتراضي مع الفلسطيني محمد درويش.

وبدأ درويش مسيرته في قطاع الناشئين بنادي شالكه في 2014 وانضم لصفوف الفريق الرديف بنادي هانوفر في صيف 2017.

أما مصطفى جمال فكان قائد فريق حرس الحدود السابق، وينضم جمال في عودته إلى استاد المكس قادما من إنبي.

ويعتبر اللاعب من ناشئي الحرس، حيث تدرج بين صفوفه إلي أن وصل الفريق الأول وأصبح قائد الفريق.

يذكر أن الجهاز الفني لنادي حرس الحدود يضم كل من: أحمد أيوب مديرا فنيا ومحمد مكي مدرب عام بجانب أحمد عاصم مدربا مساعدا، ووسام إسماعيل مدربا لحراس المرمى وعمرو خليل مديرا للكرة.

عماد السيد حرس الحدود
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