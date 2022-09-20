خبر في الجول – كولر يقرر خوض الأهلي لودياته في ملعب السلام بدلا من التتش

الثلاثاء، 20 سبتمبر 2022 - 18:47

كتب : أحمد الخولي

مارسيل كولر مدرب الأهلي في المران

قرر مارسيل كولر المدير الفني للأهلي نقل مباريات فريقه الودية إلى ملعب WE السلام بدلا من خوضها على مختار التتش بمقر النادي في الجزيرة.

وحسبما علم FilGoal.com فإن قرار المدرب السويسري جاء رغبة منه في اتسام المباريات بالطابع الرسمي ومعرفة أداء اللاعبين على واقع مماثل لما سيحدث في لقاءات الدوري ودوري أبطال إفريقيا.

وستكون تلك المباريات الثلاث عاملا هاما في تقييم كولر لمستوى اللاعبين عقب التعرف عليهم عن قرب بشكل أكبر.

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وكان الأهلي أعلن سابقا مواجهة بتروجت وأسوان وطلائع الجيش وديا.

وتقام مباراة بتروجت في الـ21 من شهر سبتمبر الجاري، أما أسوان فستقام بعد ذلك بأربعة أيام.

ويختتم الأهلي استعداداته للموسم الجديد بمواجهة طلائع الجيش في الـ29 من الشهر الجاري.

يذكر أن الأهلي سيواجه الاتحاد المنستيري التونسي في شهر أكتوبر المقبل في دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا.

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