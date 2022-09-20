مصر تستضيف إحدى بطولات الجائزة الكبرى لرياضة البادل

الثلاثاء، 20 سبتمبر 2022 - 18:26

كتب : FilGoal

بادل تنس

تستضيف مصر بطولة Premier Padel إحدى بطولات الجائزة الكبرى لرياضة البادل تنس.

وتقام البطولة تحت إشراف الاتحاد الدولي للبادل ويتنافس على لقبها أفضل المصنفين عالميا.

وسبق وأن أقيمت البطولة في دول إسبانيا وفرنسا وإيطاليا والمكسيك وقطر.

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ويستضيف منتجع نيو جيزة بالسادس من أكتوبر إحدى أكبر بطولات البادل العالمية premier padel للمرة الأولى في إفريقيا.

وتقام البطول خلال الفترة من 24 إلى 30 أكتوبر المقبل.

ونجحت شركة CA Sport بالتعاون مع نادي نيو جيزة الرياضي في التوصل إلى اتفاق مع قطر للاستثمارات الرياضية لتنظيم بطولة premier padel في مصر 2022.

وقال أمير جرانة المدير الإقليمي لـ CA sports في مصر: "رياضة البادل تنمو بشكل مبهر عالميا، ونحن سعداء بجلب إحدى أكبر بطولات ولاعبي العالم إلى مصر".

بينما صرح لويجي كاريرو رئيس الاتحاد الدولي للبادل قائلا: "منذ أن قررنا التعاون مع قطر للاستثمارات الرياضية لتدشين هذه البطولة ونحن نسعى لنشر اللعبة عالميا حول العالم، والآن بالتعاون مع نيو جيزة نحن في هذا المكان التاريخي في مصر وأفريقيا للمرة الأولى، لنكتب تاريخيا جديدا لهذه اللعبة".

وقال خالد الشواربي رئيس نادي نيو جيزة: "كنا من أوائل المهتمين بانتشار البادل في مصر منذ 2017 والآن لدينا انتشار مبهر للعبة في مصر، ونسعى لاستضافة البطولة بصورة مبهرة لننافس أكبر المدن العالمية، ونعكس مدى تطور مصر في مجال الاستثمار الرياضي".

وكانت شركة CA sport الإسبانية قد افتتحت مكتبها الإقليمي في مصر في يونيو الماضي وتعهدت بتقديم خدمات رياضية مختلفة للسوق المصري.

وتعد هذه البطولة هي أولى خطوات التعاون بين الشركة مع قطر للاستثمارات الرياضية في مصر.

بادل تنس بطولة عالم
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