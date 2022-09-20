جاريدو لـ في الجول: أعد جماهير الإسماعيلي بموسم رائع.. متحمس للعمل مجددا في مصر

الثلاثاء، 20 سبتمبر 2022 - 18:24

كتب : محمد عبد العظيم

خوان كارلوس جاريدو - كاستيون

أبدى خوان كارلوس جاريدو المدير الفني الإسباني سعادته بإتمام الاتفاق مع الإسماعيلي لقيادته لموسمين.

وتحدث جاريدو لـFilGoal.com قائلا: "سعيد للغاية بإتمام الاتفاق مع نادي كبير وله تاريخ مثل الإسماعيلي".

وأضاف "أعلم أن النادي كان يعاني الموسم الماضي لكنني أعد الجماهير بموسم رائع".

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وواصل "أعرف أن مجلس الإدارة أتم التعاقد مع صفقات عديدة وهي رائعة بالفعل والإسماعيلي يملك عددا كبيرا من اللاعبين الجيدين".

وشدد جاريدو "سنعمل بكل ما لدينا لتقديم كرة قدم جيدة ونفوز بالمباريات".

وأتم المدرب الإسباني تصريحاته قائلا: "متحمس للغاية للعودة مجددا للعمل في مصر والدوري المصري".

وسبق للمدرب صاحب الـ53 عاما العمل في مصر حينما كان مدربا للأهلي في موسم 2014-2015.

وحينها قادر جاريدو الأهلي في 33 مباراة في كل البطولات وفاز في 18 لقاء وتعادل 7 مرات وهُزم في ثماني مواجهات.

وسجل الأهلي تحت قيادته 66 هدفا وصنع 39 آخرين.

وقاد جاريدو الأهلي للفوز بلقب الكونفدرالية آنذاك للمرة الأولى في تاريخ النادي.

جاريدو الإسماعيلي الدوري المصري
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