في الجول يكشف سبب غياب سافيو عن مران الأهلي.. وموقفه من ودية بتروجت

الثلاثاء، 20 سبتمبر 2022 - 17:53

كتب : أحمد الخولي

برونو سافيو في تدريبات الأهلي

يغيب برونو سافيو محترف الأهلي الجديد عن تدريبات الفريق الجماعية منذ أمس الإثنين.

برونو سافيو

النادي : الأهلي

الأهلي

وعلم FilGoal.com أن اللاعب يعاني من إجهاد عام وهو ماتسبب في غيابه عن التدريبات الجماعية.

ويعاني سافيو من ضغط بدني وعضلي بسبب مشاركته السابقة في فترة إعداد من قبل مع فريقه بوليفار البوليفي.

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وكان سافيو قد خاض فترة إعداد ولعب سبع مباريات مع فريقه البوليفي قبل القدوم إلى الأهلي.

ويخضع سافيو لتقييم غدا الأربعاء من أجل حسم موقفه من مواجهة بتروجت الودية.

ويستضيف الأهلي فريق بتروجت على ملعب الأهلي we السلام في أولى المباريات الودية تحت قيادة مارسيل كولر.

ويحدد الجهاز الطبي بالجهاز الفني لفريق الأهلي موقف سافيو من المشاركة أمام بتروجت حتى لو في جزء من اللقاء.

وكشف الأهلي عن التعاقد مع سافيو لمدة ثلاثة مواسم مع أحقية مد التعاقد لموسم رابع.

وحدد السويسري مارسيل كولر، مدرب الأهلي مواعيد 3 مباريات ودية سيخوضها الفريق استعدادا للموسم الجديد أيام 21 و25 و29 سبتمبر.

ويلعب الأهلي أمام الاتحاد المنستيري في دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا.

وتقام مباريات الذهاب من دور الـ32 في الفترة من 7 لـ9 أكتوبر المقبل.

أما مباريات الإياب فستقام من 14 لـ16 من الشهر ذاته.

ويلعب الأهلي مباراة الذهاب خارج ملعبه، والإياب في مصر.

الأهلي كان قد حقق اللقب مرتين متتاليتين قبل أن يخسر المباراة النهائية في الموسم الماضي أمام الوداد المغربي.

ويعتبر الأهلي البطل التاريخي لدوري أبطال إفريقيا برصيد عشرة ألقاب.

الأهلي برونو سافيو بتروجت
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