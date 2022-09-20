عقوبات بالجملة – يوفنتوس يخسر دي ماريا أمام ميلان.. وإيقاف بروزوفيتش ومورينيو

الثلاثاء، 20 سبتمبر 2022 - 17:41

كتب : FilGoal

آنخل دي ماريا - يوفنتوس

تأكد غياب آنخيل دي ماريا عن صفوف يوفنتوس خلال مواجهة ميلان.

وحصل دي ماريا على البطاقة الحمراء في خسارة يوفنتوس أمام مونزا بهدف دون ضمن الجولة السابعة من الدوري الإيطالي.

وأعلنت لجنة الانضباط بالاتحاد الإيطالي، إيقاف دي ماريا مباراتين بسبب سلوكه العنيف خلال مواجهة مونزا.

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وسيغيب دي ماريا عن مباراتي يوفنتوس أمام بولونيا وميلان في الجولتين الثامنة والتاسعة من الدوري الإيطالي.

كما أعلنت لجنة الانضباط إيقاف جوزيه مورينيو مدرب روما مباراة واحدة للاعتراض وسيغيب عن المواجهة المرتقبة أمام إنتر ميلان.

ويلعب روما ضد إنتر ميلان يوم 1 أكتوبر المقبل ضمن الجولة الثامنة من الدوري الإيطالي.

كما سيغيب مارسيلو بروزوفيتش لاعب إنتر عن مواجهة روما بسبب حصوله على البطاقة الصفراء الخامسة.

وتعرض ماوريتسيو ساري مدرب لاتسيو للإيقاف لمباراة واحدة وتم إيقاف فيليبو نانيلي أعضاء الجهاز الفني في فيورنتينا بسبب إهانته الحكم.

وتم تغريم ميلان 15 ألف يورو بسبب قيام جماهيره بهتافات معادية تجاه نابولي في المباراة التي حسمها الروسونيري بهدفين مقابل هدف.

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ميلان يوفنتوس الدوري الإيطالي دي ماريا
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