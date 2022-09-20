كرة يد - بالعلامة الكاملة.. الزمالك يهزم مولودية الجزائر ويتأهل إلى نصف نهائي البطولة العربية

الثلاثاء، 20 سبتمبر 2022 - 17:38

كتب : محمد سمير

أحمد الأحمر - كرة يد الزمالك ضد مولودية الجزائر

تصدر الزمالك مجموعته في البطولة العربية لأندية كرة اليد بالعلامة الكاملة بعد التغلب على مولودية الجزائر.

وتغلب الزمالك على مولودية الجزائر بنتيجة 31-26 في ختام مباريات دور المجموعات للبطولة العربية.

وتقام البطولة العربية للأندية في تونس حتى 27 من شهر سبتمبر الجاري.

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وضمن الزمالك تأهله إلى نصف النهائي بسبب انسحاب أمل سكيكدة الجزائرية من المجموعة الأولى.

وكان الزمالك قد حسم الجولة الافتتاحية أمام الترجي بنتيجة 34-28 قبل أن يفوز على الكويت الكويتي بنتيجة 24-20 في الجولة الثانية.

وتختتم منافسات دور المجموعات في السادسة والنصف مساء اليوم الثلاثاء بمواجهة مرتقبة بين الترجي ونادي الكويت.

ويتأهل حامل لقب النسخة الحالية من البطولة العربية إلى منافسات كأس العالم للأندية "سوبر جلوب" والمقرر إقامتها في السعودية الشهر المقبل.

وتستضيف الدمام بطولة كأس العالم للأندية يوم يوم 17 أكتوبر وتُختتم يوم 23 أكتوبر.

وتشهد البطولة مشاركة 4 فرق أوروبية للمرة الأولى في تاريخها.

كما يتواجد الأهلي بطل كأس السوبر الإفريقي، والكويت الكويتي بطل دوري أبطال آسيا.

كرة يد الزمالك مولودية الجزائر
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