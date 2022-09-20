استبعاد منتخب روسيا.. يويفا يحدد قواعد تصفيات يورو 2024 وموعد القرعة

أعلن المكتب التنفيذي للاتحاد الأوروبي (يويفا) قواعد تصفيات يورو 2024 والمقرر إقامتها في ألمانيا، وجاء القرار الأبرز باستبعاد روسيا من التصفيات، وتحديد موعد القرعة.

وتنطلق البطولة 14 يونيو المقبل وحتى 14 يوليو 2024 وتضم 24 منتخبا أوروبيا.

ستقام القرعة المؤهلة ليورو 2024 في مدينة فرانكفورت الألمانية يوم 9 أكتوبر المقبل.

يتأهل منتخب ألمانيا بشكل مباشر إلى يورو 2024 وبذلك لن يتواجد ضمن قرعة البطولة.

بناء على استبعاد كافة الفرق الروسية من مسابقات الاتحاد الأوروبي بعد قرار لجنة التحكيم الرياضي، تم استبعاد منتخب روسيا من تصفيات يورو 2024.

سيتم تقسيم 53 منتخبا على 10 مجموعات، (7 مجموعات تضم 5 منتخبات – 3 مجموعات تضم 6 منتخبات)

يتأهل أول وثاني ترتيب كل مجموعة بشكل نهائي ليورو 2024، يتبقى 3 مراكز تتحدد عن طريق الملحق في مارس 2024.

وتقام المباراة الافتتاحية على ملعب أليانز أرينا في ميونيخ يوم 14 يونيو 2024.

والنهائي في الملعب الأولمبي في برلين يوم 14 يوليو 2024.

وتقام مباريات البطولة على 10 ملاعب مختلفة في مدن برلين وهامبورج ولايبزج ودورتموند ودسولدورف وفرانكفورت وكولون وجيليسنكريشن وميونيخ وشتوتجارت.

وستقام مباريات كل مجموعة في مجموعتين مختلفتين من الملاعب مما يقلل مسافة السفر بين الفرق والجماهير.

ويفضل وفود الفرق التي تسافر بالقطار أو الحافلة من معسكراتها الأساسية إلى أماكن المباريات خلال مرحلة المجموعات.

وسيحمل يورو 2024 النسخة رقم 17 في تاريخ البطولة.

وستكون تلك المرة الثانية التي ستستضيف فيها ألمانيا البطولة بعد يورو 1988 والتي حقق لقبها منتخب هولندا.

وتوج منتخب إيطاليا بلقب يورو 2020 بالفوز على إنجلترا بركلات الترجيح في النهائي الذي أقيم على ملعب ويمبلي.

ويعد منتخبا إسبانيا وألمانيا الأكثر تتويجا باللقب برصيد 3 ألقاب لكل منتخب، يليهما إيطاليا وفرنسا برصيد لقبين لكل منتخب.

فيما حققت روسيا والتشيك والبرتغال وهولندا والدنمارك واليونان اللقب مرة وحيدة.