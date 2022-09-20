الصفقة السابعة.. الاتحاد يتعاقد مع خالد صبحي
الثلاثاء، 20 سبتمبر 2022 - 17:01
كتب : FilGoal
أعلن نادي الاتحاد السكندري إجراءات التعاقد مع خالد صبحي.
خالد صبحي
النادي : الاتحاد السكندري
وتعاقد الاتحاد مع خالد صبحي لمدة موسم على سبيل الإعارة قادما من سيراميكا كليوباترا.
وكشف الاتحاد عن استعارة صبحي مع وضع بند بأحقية الشراء بنهاية الموسم.
وبات خالد صبحي سابع صفقات نادي الاتحاد هذا الصيف.
وأعلن الاتحاد تعاقده مع 6 لاعبين بشكل رسمي حتى الآن وهم ناصر ناصر، ومحمد صالح، والمهدي سليمان وإسلام عبد النعيم وأحمد عيد وأحمد سيد غريب.
كما فعل الاتحاد بند شراء إبراهيم حسن من بيراميدز بعدما قضى نصف الموسم المنصرم معارا.
خالد صبحي شارك خلال الموسم المنصرم في 17 مباراة مع سيراميكا كيلوباترا ولم يصنع أو يسجل أي أهداف.
صاحب الـ27 سبق له اللع في أندية أسوان والإسماعيلي والجونة.
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