منتخب الناشئين يحدد موعد السفر إلى الجزائر لخوض تصفيات كأس إفريقيا

الثلاثاء، 20 سبتمبر 2022 - 16:34

كتب : FilGoal

منتخب مصر للناشئين في مباراة سوريا

حدد محمد وهبة المدير الفني لمنتخب مصر للناشئين موعد السفر إلى الجزائر للمشاركة في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية.

وتقام تصفيات بطولة إفريقيا تحت 17 عاما في الفترة من 5 إلى 15 نوفمبر المقبل.

وتسافر بعثة منتخب للناشئين إلى الجزائر يوم 30 أكتوبر المقبل، لمواجهة الجزائر وديا قبل خوض منافسات التصفيات.

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ويضع محمد وهبة مدرب منتخب مصر للناشئين خلال الساعات المقبلة برنامج المعسكر الأخير استعدادًا للتصفيات القارية، والذي يبدأ يوم 11 أكتوبر المقبل.

ويخوض منتخب الناشئين مواجهة ودية أمام نظيره الجزائري، يوم 2 نوفمبر المقبل قبل انطلاق التصفيات.

ويشارك المنتخب المصري للناشئين في تصفيات شمال أفريقيا المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية تحت 17 عامًا، والتي تستضيفها الجزائر.

ويقع المنتخب المصري في مجموعة قوية ضمن التصفيات، إذ تضم المجموعة كل من: المغرب وليبيا وتونس إلى جانب منتخب مصر.

منتخب مصر للناشئين محمد وهبة
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