تقرير: مدرب تونس السابق يقترب من الرجاء المغربي
الثلاثاء، 20 سبتمبر 2022 - 16:19
كتب : FilGoal
اقترب منذر الكبير من تولي تدريب فريق الرجاء البيضاوي المغربي خلفا لمواطنه فوزي البنزرتي.
وذكرت قناة "بي إن سبورتس" وفقا لمصادرها أن منذ الكبير سيكون المدرب المقبل لنادي الرجاء.
وأن نادي الرجاء اتفق بالفعل مع المدرب التونسي على تولي المهمة الفنية للفريق، ومن المنتظر أن يتم الإعلان الرسمي قريبا.
منذر الكبير البالغ من العمر 52 عاما كان المدير الفني السابق لمنتخب تونس قبل أن يرحل ويأتي بدلا منه جلال القادري.
ويحتل الرجاء المركز الـ11 بجدول ترتيب الدوري المغربي برصيد نقطتين بعد مرور 3 جولات من المسابقة.
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