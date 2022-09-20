سلبية مسحة لاعبي الزمالك والمحترفين المنضمين لمنتخب مصر

الثلاثاء، 20 سبتمبر 2022 - 16:16

كتب : FilGoal

حجازي - تريزيجيه - كوكا - معسكر منتخب مصر

أجرى الجهاز الطبي لمنتخب مصر مسحة طبية للكشف عن فيروس كورونا للاعبي الزمالك واللاعبين المحترفين المنضمين لمعسكر المنتخب حديثا.

وانضم لمعسكر منتخب مصر حديثا كل من محمود حمدي الونش وأحمد سيد زيزو وإمام عاشور وأحمد فتوح بعد مشاركتهم مع الزمالك في ذهاب الدور التمهيدي الأول لدوري أبطال إفريقيا أمام إليكت التشادي.

كما انضم محمود حسن تريزيجيه وعمر مرموش ومصطفى محمد بعد مشاركتهم مع فرقهم في الدوريات الأوروبية.

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ويلعب منتخب مصر أمام النيجر وليبيريا خلال يومي 23 و27 سبتمبر على الترتيب في استاد الإسكندرية.

وأعلن روي فيتوريا أمس السبت قائمة المنتخب النهائية المشاركة في المباراتين.

وجاءت القائمة كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي - أحمد الشناوي - محمد صبحي

خط الدفاع: كريم فؤاد - عمر جابر - علي جبر - أحمد حجازي - محمد عبد المنعم - أسامة جلال - محمود حمدي الونش - محمد حمدي - أحمد فتوح

خط الوسط: حمدي فتحي - طارق حامد - أيمن أشرف - محمود حمادة - إسلام عيسى - أحمد سيد زيزو - محمد إبراهيم - إمام عاشور

خط الهجوم: محمد صلاح - عبد الرحمن مجدي - أحمد حسن كوكا - مروان حمدي - مصطفى محمد - عمر مرموش - محمود حسن تريزيجيه

واستبعد فيتوريا كل من: أحمد عادل ومروان عطية ثنائي لاعب الاتحاد السكندري وشادي حسين مهاجم الأهلي الجديد وأحمد شريف لاعب فاركو وناصر منسي لاعب البنك الأهلي وباهر المحمدي لاعب الإسماعيلي وأحمد مدبولي لاعب الإسماعيلي بجانب نبيل عماد دونجا المصاب

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