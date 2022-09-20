الثالث عشر.. أسوان يضم جمال السعيد من سيراميكا كليوباترا

الثلاثاء، 20 سبتمبر 2022 - 16:00

كتب : رضا السنباطي

جمال السعيد

أتم أسوان إجراءات ضم الصفقة الثالثة عشر خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأعلن أسوان التعاقد مع جمال السعيد قادما من سيراميكا كليوباترا.

أسوان العائد مجددا للدوري الممتاز تعاقد مع صاحب الـ21 عاما الذي يجيد اللعب في مركز الجناح الأيسر.

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ولعب جمال السعيد لأندية مصر للمقاصة والجزيرة الإماراتي وسبق له الانضمام لمعسكر المنتخب المصري الأولمبي.

وبات السعيد الصفقة رقم 13 التي يبرمها اسوان خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وضم الفريق كل من: الجابوني ماليك إيفونا ومحمود عبد الحكيم والمغربي أحمد بلحاج وإبراهيم عايش ومحمد صابر وعبد الرحمن العشري وميدو العطار والليبي محمود بن والي وصابر الشيمي وميدو مصطفى ومحمد حمدي زكي.

كما عاد عبد العزيز موسى عقب انتهاء إعارته لـ إيسترن كومباني.

ويقود الفريق فنيا، ربيع ياسين مدرب منتخب مصر للشباب السابق.

نادي أسوان
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