كرة سلة - سموحة يفتتح مشواره في البطولة العربية للسيدات بفوز كبير على الشارقة
الثلاثاء، 20 سبتمبر 2022 - 15:58
كتب : FilGoal
افتتح سموحة مشواره في البطولة العربية للأندية بالفوز على الشارقة الإماراتي 96-45.
وتقام نسخة السيدات في تونس خلال الفترة من 20 إلى 28 سبتمبر الجاري.
ويمثل نادي سموحة مصر في منافسات السيدات.
وإليكم مواعيد المباريات القادمة لسموحة:
الأربعاء 21 سبتمبر: الأمل الرياضي × سموحة (9:00 مساء)
الخميس 22 سبتمبر: شباب الفحيص × سموحة (5:00 مساء)
الجمعة 23 سبتمبر: مقديشيو سيتي × سموحة (5:00 مساء)
السبت 24 سبتمبر: سموحة × المدينة السطافية (5:00 مساء)
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