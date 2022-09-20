كرة سلة - سموحة يفتتح مشواره في البطولة العربية للسيدات بفوز كبير على الشارقة

الثلاثاء، 20 سبتمبر 2022 - 15:58

كتب : FilGoal

سموحة - البطولة العربية للسيدات

افتتح سموحة مشواره في البطولة العربية للأندية بالفوز على الشارقة الإماراتي 96-45.

وتقام نسخة السيدات في تونس خلال الفترة من 20 إلى 28 سبتمبر الجاري.

ويمثل نادي سموحة مصر في منافسات السيدات.

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وإليكم مواعيد المباريات القادمة لسموحة:

الأربعاء 21 سبتمبر: الأمل الرياضي × سموحة (9:00 مساء)

الخميس 22 سبتمبر: شباب الفحيص × سموحة (5:00 مساء)

الجمعة 23 سبتمبر: مقديشيو سيتي × سموحة (5:00 مساء)

السبت 24 سبتمبر: سموحة × المدينة السطافية (5:00 مساء)

سموحة البطولة العربية للسيدات كرة سلة
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