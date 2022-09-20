انتهت كرة يد - الزمالك (31)-(26) مولودية الجزائر.. نهاية المباراة
الثلاثاء، 20 سبتمبر 2022 - 15:46
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة الزمالك ومولودية الجزائر في البطولة العربية لكرة اليد.
31
الزمالك | كرة يد
26
مولودية الجزائر | كرة يد
البطولة العربية للأندية أبطال الدوري والكأس | كرة يدانتهت 16:00
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا.
ق30 الزمالك يتقدم 31-25
ق25 استمرار تقدم الزمالك 28-25
ق20 طوفان أبيض والتقدم 25-23
ق15 التعادل من جديد 23-23
ق9 تقدم مولودية الجزائر 23-19
ق5 تقدم مولودية الجزائر 19-18
نهاية الشوط الأول بتقدم الزمالك (17)-(16)
ق25. المباراة تسير بشكل متكافى حتى الآن.. النتيجة الحالية (15)-(13) للزمالك
ق18. النتيجة الحالية (9)-(8) للزمالك.
ق10. الزمالك يعود للتقدم.. النتيجة الحالية (7)-(6) للزمالك.
ق5. مولودية الجزائر يدرك التعادل.. النتيجة الحالية (4)-(4)
ق2.تقدم مبكر للأبيض.. النتيجة الحالية (2)-(0) للزمالك
بداية المباراة
المباراة ستبدأ في تمام الساعة 4:00 مساء
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