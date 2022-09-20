انتهت كرة يد - الزمالك (31)-(26) مولودية الجزائر.. نهاية المباراة

كرة يد - بالعلامة الكاملة.. الزمالك يهزم مولودية الجزائر ويتأهل إلى نصف نهائي البطولة العربية

مواعيد مباريات الثلاثاء 20 سبتمبر 2022 – يد الزمالك في البطولة العربية

كرة يد - الزمالك يواصل انتصاراته في البطولة العربية ويتفوق على الكويت

كرة يد - مع غياب الزمالك.. انتصار ثان على التوالي لـ الجيش والبنك وسبورتنج في الدوري