انتهت كرة يد - الزمالك (31)-(26) مولودية الجزائر.. نهاية المباراة

الثلاثاء، 20 سبتمبر 2022 - 15:46

كتب : FilGoal

الزمالك - سبورتنج - كرة يد

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة الزمالك ومولودية الجزائر في البطولة العربية لكرة اليد.

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ق30 الزمالك يتقدم 31-25

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ق25 استمرار تقدم الزمالك 28-25

ق20 طوفان أبيض والتقدم 25-23

ق15 التعادل من جديد 23-23

ق9 تقدم مولودية الجزائر 23-19

ق5 تقدم مولودية الجزائر 19-18

نهاية الشوط الأول بتقدم الزمالك (17)-(16)

ق25. المباراة تسير بشكل متكافى حتى الآن.. النتيجة الحالية (15)-(13) للزمالك

ق18. النتيجة الحالية (9)-(8) للزمالك.

ق10. الزمالك يعود للتقدم.. النتيجة الحالية (7)-(6) للزمالك.

ق5. مولودية الجزائر يدرك التعادل.. النتيجة الحالية (4)-(4)

ق2.تقدم مبكر للأبيض.. النتيجة الحالية (2)-(0) للزمالك

بداية المباراة

المباراة ستبدأ في تمام الساعة 4:00 مساء

الزمالك مولودية الجزائر البطولة العربية لكرة اليد
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