أغاني المونديال – The Cup of Life.. جعلت ريكي مارتن "ملك كأس العالم" ورقص عليها جورج بوش
الثلاثاء، 20 سبتمبر 2022 - 15:11
كتب : FilGoal
من أعظم أغاني المونديال في التاريخ وأكثرهم تأثيرا هي أغنية "كأس الحياة"/Cup of Life للمغني البورتريكي ريكي مارتن.
والتي قد حققت طفرة، ليس فقط في مسيرة المغني ولكن أيضًا في مكانة الموسيقى اللاتينية.
للتعرف أكثر طالع من هنــــــــــــــــــــــــــــــــا.
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