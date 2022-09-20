أغاني المونديال – The Cup of Life.. جعلت ريكي مارتن "ملك كأس العالم" ورقص عليها جورج بوش

الثلاثاء، 20 سبتمبر 2022 - 15:11

كتب : FilGoal

ريكي مارتن

من أعظم أغاني المونديال في التاريخ وأكثرهم تأثيرا هي أغنية "كأس الحياة"/Cup of Life للمغني البورتريكي ريكي مارتن.

والتي قد حققت طفرة، ليس فقط في مسيرة المغني ولكن أيضًا في مكانة الموسيقى اللاتينية.

للتعرف أكثر طالع من هنــــــــــــــــــــــــــــــــا.

ريكي مارتن أغاني كأس العالم أغاني المونديال
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