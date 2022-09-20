أغاني المونديال – The Cup of Life.. جعلت ريكي مارتن "ملك كأس العالم" ورقص عليها جورج بوش

من أعظم أغاني المونديال في التاريخ وأكثرهم تأثيرا هي أغنية "كأس الحياة"/Cup of Life للمغني البورتريكي ريكي مارتن.

والتي قد حققت طفرة، ليس فقط في مسيرة المغني ولكن أيضًا في مكانة الموسيقى اللاتينية.

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