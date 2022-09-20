كرة يد - الزمالك يتسلم البطاقة الدولية لـ لويس باركر

وصلت البطاقة الدولية للأرجنتيني جيمس لويس باركر، المنضم حديثا لفريق كرة اليد بنادي الزمالك.

وبات من حق باركر المشاركة في مباريات الزمالك بداية من مواجهة مولودية الجزائر.

ويلعب الزمالك ضد مولودية الجزائر، في الرابعة عصرا اليوم الثلاثاء، ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات بالبطولة العربية للأندية لكرة اليد.

وكان الزمالك قد أعلن التعاقد مع الأرجنتيني جيمس باركر كمحترف لتدعيم صفوف الفريق للموسم الجديد.

ويقع الزمالك في المجموعة الثانية رفقة أندية الترجي التونسي والكويت الكويتي ومولودية الجزائر.

وكان الزمالك قد تغلب على الكويت الكويتي بنتيجة 23-20 ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات.

وتفوق رفاق أحمد الأحمر على الترجي في الجولة الافتتاحية بنتيجة 34-28 ليتصدر الزمالك ترتيب المجموعة.

ويمثل الزمالك مصر في البطولة ويتأهل حامل اللقب إلى منافسات كأس العالم سوبر جلوب المقرر إقامتها في السعودية.

أما منافسات دوري أبطال إفريقيا فتقام في تونس خلال الفترة من 30 سبتمبر إلى 9 أكتوبر المقبل.