وصول تريزيجيه وزيزو والونش لـ معسكر منتخب مصر
الثلاثاء، 20 سبتمبر 2022 - 14:59
كتب : بسام أبو بكر
وصل الثلاثي محمود حسن "تريزيجيه" جناح طرابزون سبور التركي وأحمد سيد زيزو ومحمود حمدي الونش ثنائي الزمالك إلى معسكر منتخب مصر.
وانضم الثلاثي إلى معسكر المنتخب المقام باستاد برج العرب بالإسكندرية.
وحرص البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر على استقبال الثلاثي والتحدث معهم.
ويستعد منتخب مصر لخوض وديتي النيجر وليبيريا يومي 23 و27 على الترتيب باستاد الإسكندرية.
وكان أحمد حسن كوكا وطارق حامد وأحمد حجازي قد وصلوا في وقت سابق وانضموا للمعسكر.
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