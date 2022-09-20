وصول تريزيجيه وزيزو والونش لـ معسكر منتخب مصر

الثلاثاء، 20 سبتمبر 2022 - 14:59

كتب : بسام أبو بكر

روي فيتوريا - أحمد سيد زيزو - محمود حمدي الونش

وصل الثلاثي محمود حسن "تريزيجيه" جناح طرابزون سبور التركي وأحمد سيد زيزو ومحمود حمدي الونش ثنائي الزمالك إلى معسكر منتخب مصر.

وانضم الثلاثي إلى معسكر المنتخب المقام باستاد برج العرب بالإسكندرية.

وحرص البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر على استقبال الثلاثي والتحدث معهم.

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ويستعد منتخب مصر لخوض وديتي النيجر وليبيريا يومي 23 و27 على الترتيب باستاد الإسكندرية.

وكان أحمد حسن كوكا وطارق حامد وأحمد حجازي قد وصلوا في وقت سابق وانضموا للمعسكر.

وشهدت قائمة مصر ضم 27 لاعبا.

وجاءت القائمة كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي - أحمد الشناوي - محمد صبحي

خط الدفاع: كريم فؤاد - عمر جابر - علي جبر - أحمد حجازي - محمد عبد المنعم - أسامة جلال - محمود حمدي الونش - محمد حمدي - أحمد فتوح

خط الوسط: حمدي فتحي - طارق حامد - أيمن أشرف - محمود حمادة - إسلام عيسى - أحمد سيد زيزو - محمد إبراهيم - إمام عاشور

خط الهجوم: محمد صلاح - عبد الرحمن مجدي - أحمد حسن كوكا - مروان حمدي - مصطفى محمد - عمر مرموش - محمود حسن تريزيجيه

واستبعد فيتوريا كل من: أحمد عادل ومروان عطية ثنائي لاعب الاتحاد السكندري وشادي حسين مهاجم الأهلي الجديد وأحمد شريف لاعب فاركو وناصر منسي لاعب البنك الأهلي وباهر المحمدي لاعب الإسماعيلي وأحمد مدبولي لاعب الإسماعيلي بجانب نبيل عماد دونجا المصاب.

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