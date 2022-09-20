حوار - روديجير يتحدث عن موقف مفاجئ من أنشيلوتي.. وشعور لم يصدقه بالانضمام لـ ريال مدريد

أجرى أنطونيو روديجير لاعب ريال مدريد حوارا مع شبكة سبورت 1 وتحدث خلاله عن علاقته بزملائه في الفريق وكارلو أنشيلوتي وشعوره الذي لا يوصف بالانضمام للفريق.

أنطونيو روديجر النادي : ريال مدريد ريال مدريد

وانضم روديجير لريال مدريد في فترة الانتقالات الصيفية الماضية في صفقة انتقال حر بعد نهاية تعقاده مع تشيلسي.

وقال روديجير في حواره: "نحن نحظى بكثير من المرح كفريق، لقد تأقلمت سريعا ولأكون صريحا لم ألعب مع فريق جعل الأمور بهذه السهولة بالنسبة لي من قبل".

وتابع "حصلت على لقب في الفريق؟ توني كروس هو توني بالنسبة لنا، فريق العمل يناديني بأنطونيو بينما زملائي يلقبونني بـ (رودي) ولقد أصبحوا يعرفون أنني شخص مجنون بالكامل".

وواصل "مجانين في دفاع ريال مدريد؟ عندما نفكر بالأمر أتذكر بيبي مباشرة لأنه كان مثلي الأعلى في ريال مدريد وكنت أريد دائما أن أصبح مثله وكنت أشاهد مقاطع الفيديو وهو يراقب خصومه، بيبي هو اللاعب الوحيد الذي انتظرته لمدة ساعة لكي أحصل على قميصه، هو وسيرخيو راموس وتياجو سيلفا هم الأسماء الثلاثة الذين أفخر بوجود قميصهم في مجموعتي".

وأضاف "أعرف ديفيد ألابا منذ مدة طويلة وأيضا تيبو كورتوا وإدين هازارد الذي ساعدني في الاندماج سريعا، وجود ألابا بخبرته الكبيرة يضيف لنا الكثير لأنه حقق دوري أبطال أوروبا ثلاث مرات سابقة أنا وهو الأكبر سنا ولدينا أيضا شاب مثل إدير ميليتاو عندما أنظر إليه أتذكر نفسي حينما كان عمري 24".

وشدد "ما أنجزه منذ انتقالي إلى هنا لا يصدق، المكانة والاحترام الذي أحصل عليهما في النادي وفي إسبانيا بشكل عام يتحدثون عن أنفسهم وبالطبع هو أيضا حافز لي".

وتحدث روديجير عن علاقته مع أنشيلوتي قائلا: "حكايتي مع أنشيلوتي لطيفة جدا منذ اليوم الأول قبل تقديمي، كنت قد انتقلت إلى منزلي الجديد برفقة أسرتي منذ ساعات فقط وكنا نقيم حفل شواء حتى دق جرس الباب فتحته ووجدت كارلو أنشيلوتي يقف أمامي".

وأكمل "جلس على الطاولة وأكل معنا وقابل عائلتي وتعامل بشكل مقرب وطبيعي جدا، لقد بقي معي لمدة ساعتين وتحدثنا عن كل شيء تقريبا. لم يفعل أي مدرب مثل ذلك الأمر معي من قبل، بعد التعامل لعدة أشهر معه يجب أن أقول إنه عندما يتعلق الأمر باللاعبين، فأنشيلوتي لا يمكن المساس به. هو أسطورة تدريب، لقد كان يجمع بين دوري أبطال أوروبا والدوري عندما كنت طفلا، العمل معه كل يوم وفي أفضل ناد في العالم أمر رائع".

وأتم "هل حققت حلمك باللعب في ريال مدريد؟ لا أستطيع أن أسمي ذلك بالحلم، لطالما كنت أحلم باللعب في الدوري الإنجليزي ولكن ريال مدريد كان خيالا. شيء أكبر، وأدركت ذلك فعلا بعد أن انتقلت للفريق، جلست في منزلي ولم أصدق ذلك، ثم الاجتماع مع أنشيلوتي وتقديمي في اليوم التالي لم أعتقد مطلقا أنني سأختبر شعورا كذلك".