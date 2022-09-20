لا جازيتا ديلو سبورت: من أجل "الكاتدارئية".. ميلان وإنتر يوافقان على هدم سان سيرو

الثلاثاء، 20 سبتمبر 2022 - 13:55

كتب : FilGoal

ملعب سان سيرو

توصل ناديا ميلان وإنتر لاتفاق على بناء الملعب الجديد مع هدم استاد سان سيرو والذي يُعرف أيضا بـ "جوسيبي مياتزا".

وبحسب صحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت" الإيطالية فأن الناديان سيتحركان في هدم ملعب سان سيرو بعد أولمبياد الشتاء 2026 والتي تستضيفها مدينة ميلانو.

وسيشيد الملعب الجديد والذي سيعرف باسم "الكاتدرائية" في نفس موقع ملعب جوسيبي مياتزا المتواجد بضاحية سان سيرو في مدينة ميلانو.

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سابقا كان سيتم بناء الملعب الجديد بجوار سان سيرو، لكن الخطط تغيرت ليتم هدم الملعب وبناء آخر يتسع لـ 60 ألف مشجع ويتكلف بناءه مليار يورو.

وفي حال وافقت بلدية ميلانو في شهر نوفمبر على المقترح بشكل نهائي، فستبدأ أعمال البناء في 2024 وستنتهي في بداية موسم 2027-28.

وفقا لموقع "كورييري ديلا سيرا" الإيطالي، يقدر إنتر وميلان زيادة في الإيرادات تبلغ 120 مليون يورو من الاستاد الجديد، على الرغم من تخفيض السعة من 80 ألف مقعد في سان سيرو.

ومن المتوقع أن يتم تصميم شكل الملعب الجديد على هيئة الكاتدرائيات القديمة في ميلانو ليعبر عن الشكل التراثي للمدينة.

وقال باولو سكاروني رئيس ميلان في تصريحات عبر الموقع الرسمي للنادي: "سيكون سان سيرو الجديد أجمل ملعب في العالم بسبب هويته القوية وتميزه، وسيكون كساحة جذابة وسهلة الوصول إليها من شانها تسهيل نمو الأندية وقدرتها التنافسية العالمية".

واستضاف سان سيرو فعاليات كأس العالم 1934 و1990 وكذلك يورو 1980 ونهائيات دوري الأمم الأوروبية 2021.

ويلعب ميلان وإنتر حاليا هلى ملعب سان سيرو التاريخي والذي تم إنشاؤه في عام 1926.

إنتر ميلان سان سيرو
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