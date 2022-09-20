المركز الإعلامي لـ اتحاد الكرة ينفي تصريحات فيتوريا عن كأس العالم

نفى المركز الإعلامي الخاص بـ اتحاد كرة القدم المصري حقيقة التصريحات الخاصة بالبرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر عن كأس العالم.

وأكد المنسق الإعلامي لاتحاد كرة القدم للصحفيين أن التصريحات المنقولة على لسان روي فيتوريا أنه لا يعد بالتأهل لكأس العالم أو الفوز بكأس أمم إفريقيا غير صحيحة بالمرة.

وأن المدرب البرتغالي لم يتحدث في هذه الأمور خلال مقابلته عبر قناة أون تايم سبورتس.

ويستعد منتخب مصر في الوقت الحالي لخوض أولى تجاربه الودية تحت قيادة روي فيتوريا.

ويلعب منتخب مصر أمام النيجر وليبيريا خلال يومي 23 و27 سبتمبر على الترتيب في استاد الإسكندرية.

وشهدت قائمة مصر ضم 27 لاعبا وهم:

حراسة المرمى: محمد الشناوي - أحمد الشناوي - محمد صبحي

خط الدفاع: كريم فؤاد - عمر جابر - علي جبر - أحمد حجازي - محمد عبد المنعم - أسامة جلال - محمود حمدي الونش - محمد حمدي - أحمد فتوح

خط الوسط: حمدي فتحي - طارق حامد - أيمن أشرف - محمود حمادة - إسلام عيسى - أحمد سيد زيزو - محمد إبراهيم - إمام عاشور

خط الهجوم: محمد صلاح - عبد الرحمن مجدي - أحمد حسن كوكا - مروان حمدي - مصطفى محمد - عمر مرموش - محمود حسن تريزيجيه

واستبعد فيتوريا كل من: أحمد عادل ومروان عطية ثنائي لاعب الاتحاد السكندري وشادي حسين مهاجم الأهلي الجديد وأحمد شريف لاعب فاركو وناصر منسي لاعب البنك الأهلي وباهر المحمدي لاعب الإسماعيلي وأحمد مدبولي لاعب الإسماعيلي بجانب نبيل عماد دونجا المصاب.