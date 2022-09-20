ساليبا: أرسنال يشعرني بوجودي في منزلي

شدد ويليام ساليبا مدافع أرسنال على أن وجوده في أرسنال يشعره بالوجود في منزله.

وليام ساليبا النادي : أرسنال أرسنال

وقال ساليبا في تصريحات عبر شبكة سكاي سبورتس: "بكل تأكيد أنا هنا في منزلي في أرسنال أنا أحب لندن والنادي وكل شيء وإنني في منزلي".

وكانت بعض التقارير الإنجليزية قد أشارت إلى رغبة أرسنال في الحفاظ على اللاعب وتقديم عرض جديد لتمديد تعاقده مع النادي.

وينتهي تعاقد ساليبا الحالي مع أرسنال في 2024 بنهاية الموسم المقبل.

المدافع الفرنسي كان قد انضم لأرسنال في عام 2019 قادما من سانت إتيان وخلال تلك الفترة خرج معارا مرتين إلى نيس ومارسيليا.

ومن بداية الموسم الحالي شارك صاحب الـ 21 عاما في 7 مباريات ونجح خلالهم في تسجيل هدفين وصنع هدف.