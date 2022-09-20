تقرير جنوب إفريقي: ضربة لـ أورلاندو وكايزر تشيفز بعد قيد بيرسي تاو في قائمة الأهلي

الثلاثاء، 20 سبتمبر 2022 - 13:40

كتب : FilGoal

بيرسي تاو - تدريبات الأهلي

تسبب قيد بيرسي تاو في قائمة الأهلي المحلية والإفريقية في إحباط ثنائي أندية جنوب إفريقيا أورلاندو بايرتس وكايزر تشيفز.

بيرسي تاو

النادي : الأهلي

الأهلي

وذكرت صحيفة "thesouthafrican" الجنوب إفريقية أن قيد بيرسي تاو في قائمة الأهلي الإفريقية تسبب في ضربة للناديين بسبب اهتمامها بضم اللاعب.

وأكدت الصحيفة أن خطط كل من كايزر تشيفز وأورلاندو بايرتس في ضم بيرسي تاو من الأهلي تعرضت لضربة كبيرة بعد قيد اللاعب في قائمة الموسم الجديد.

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وأضافت أن رغم الجدل الذي أثير حول مستقبل بيرسي تاو مع الأهلي في الفترة السابقة، إلا أن النادي الأحمر قرر حسم أمر اللاعب وقيده في قائمة الفريق والإبقاء عليه في الموسم المقبل.

ويغيب بيرسي تاو عن الأهلي منذ نهاية الدوري المصري الموسم الماضي للإصابة، ويخضع الآن لفترة تأهيل استعدادا للعودة من جديد.

وانضم بيرسي تاو لصفوف الأهلي قبل بداية الموسم الماضي قادما من برايتون الإنجليزي.

الأهلي بيرسي تاو أورلاندو بايرتس كايزر تشيفز
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