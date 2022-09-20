سكاي: ضربة موجعة لـ ميلان.. إصابة ثيو هيرنانديز ومدة غيابه المتوقعة

الثلاثاء، 20 سبتمبر 2022 - 13:22

كتب : FilGoal

ثيو هيرنانديز - ميلان

تلقى ميلان الإيطالي ضربة موجعة بتعرض ثيو هيرنانديز الظهير الأيسر لمشكلة عضلية في الفخذ.

وغادر ثيو أمس الإثنين معسكر منتخب فرنسا، وبحسب شبكة "سكاي" الإيطالية فأن الظهير سيغيب عن مواجهة إمبولي في الجولة الثامنة من الدوري.

وأوضح التقرير أنه سيتم تقييم حالة اللاعب مجددا بعد المباراة لمعرفة إمكانية مشاركته في مواجهتي دوري الأبطال ضد تشيلسي والذي يتخللها لقاء يوفنتوس في الدوري.

أخبار متعلقة
العارضة تعاند والسلسلة تنكسر.. نابولي يسقط ميلان وينقض على الصدارة التشكيل - سايليمايكرس يعوض غياب لياو في ميلان.. وثلاثي هجومي لـ نابولي تشكيل إنتر ميلان – عودة هاندانوفيتش ولاوتارو أمام أودينيزي ديست يكشف الفارق بين ميلان وبرشلونة.. ويختار نجمه المفضل

ويغيب ثيو عن مواجهتي فرنسا ضد الدنمارك والنمسا في دوري الأمم الأوروبية.

وشارك ثيو في 9 مباريات الموسم الحالي مع ميلان وسجل هدفا وصنع 2 في الدوري الإيطالي ودوري أبطال أوروبا.

وفي نفس الإطار أثبتت الإشعة أن دافيدي كالابريا ظهير ميلان لا يعاني من مشاكل عضلية وسيظل تحت المتابعة الطبية.

ولن تكون هناك مشكلة في مشاركته ضد إمبولي.

وخرج اللاعب متأثرا بالإصابة في لقاء نابولي الأخير والذي خسره ميلان بنتيجة 2-1.

ولم يتدرب الثنائي أنتي ريبيتش وديفوك أوريجي بعد مع الفريق بسبب الإصابات المختلفة التي يعاني منها.

ويحتل ميلان المركز الخامس في الدوري الإيطالي بفارق 3 نقاط عن نابولي وأتالانتا المتصدرين.

ويتصدر الروسونيري ترتيب مجموعته في دوري أبطال أوروبا برصيد 4 نقاط.

ثيو هيرنانديز ميلان الدوري الإيطالي دافيدي كالابريا
نرشح لكم
لا جازيتا ديلو سبورت: من أجل "الكاتدارئية".. ميلان وإنتر يوافقان على هدم سان سيرو ساليبا: أرسنال يشعرني بوجودي في منزلي استبعاد بوليتانو وبيليجريني من قائمة منتخب إيطاليا بعد انضمامه من 24 ساعة.. استبعاد لوكاس ديني من معسكر منتخب فرنسا لا جازيتا ديلو سبورت: كانافارو يقترب من التدريب في إيطاليا لأول مرة تقرير إيطالي: رئيس يوفنتوس يرفض قرار إقالة أليجري طبيب منتخب كرواتيا: مودريتش مستمر حتى يورو 2024 تقرير فرنسي: يقترب من العودة؟ اجتماع بين إدارة نيس وبوكيتينو
أخر الأخبار
مدرب تونس السابق يقترب من الرجاء المغربي 13 دقيقة | الوطن العربي
سلبية مسحة لاعبي الزمالك والمحترفين المنضمين لمنتخب مصر 16 دقيقة | منتخب مصر
وكيل جاريدو يكشف لـ في الجول أسماء مساعدين جاريدو بـ الإسماعيلي 24 دقيقة | الكرة المصرية
الثالث عشر.. أسوان يضم جمال السعيد من سيراميكا كليوباترا 32 دقيقة | الكرة المصرية
كرة سلة - سموحة يفتتح مشواره في البطولة العربية للسيدات بفوز كبير على الشارقة 34 دقيقة | كرة سلة
مباشر كرة يد - الزمالك (15)-(13) مولودية الجزائر.. هدف هنا وهناك 47 دقيقة | كرة يد
دجلة لـ في الجول: نحن في مرحلة كتابة عقود انتقال 8 لاعبين إلى الأهلي 52 دقيقة | الكرة المصرية
عضو الاتحاد لـ في الجول: رحيل ميسي ورمروان عطية مرفوض.. و3 عروض لـ هشام صلاح ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في أبطال إفريقيا - الزمالك (2)-(0) إليكت.. فوز أبيض خارج الأرض 2 ملف - حجز الأرصدة ومراكز الصفقات وموعد الإعلان.. كل ما قاله مرتضى في مؤتمر صحفي 3 مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول سبب عدم قيد كهربا في القائمة الإفريقية 4 صندوق تحيا مصر يكشف موقف الأهلي من تسليم هدايا تركي آل الشيخ