سكاي: ضربة موجعة لـ ميلان.. إصابة ثيو هيرنانديز ومدة غيابه المتوقعة

تلقى ميلان الإيطالي ضربة موجعة بتعرض ثيو هيرنانديز الظهير الأيسر لمشكلة عضلية في الفخذ.

وغادر ثيو أمس الإثنين معسكر منتخب فرنسا، وبحسب شبكة "سكاي" الإيطالية فأن الظهير سيغيب عن مواجهة إمبولي في الجولة الثامنة من الدوري.

وأوضح التقرير أنه سيتم تقييم حالة اللاعب مجددا بعد المباراة لمعرفة إمكانية مشاركته في مواجهتي دوري الأبطال ضد تشيلسي والذي يتخللها لقاء يوفنتوس في الدوري.

ويغيب ثيو عن مواجهتي فرنسا ضد الدنمارك والنمسا في دوري الأمم الأوروبية.

وشارك ثيو في 9 مباريات الموسم الحالي مع ميلان وسجل هدفا وصنع 2 في الدوري الإيطالي ودوري أبطال أوروبا.

وفي نفس الإطار أثبتت الإشعة أن دافيدي كالابريا ظهير ميلان لا يعاني من مشاكل عضلية وسيظل تحت المتابعة الطبية.

ولن تكون هناك مشكلة في مشاركته ضد إمبولي.

وخرج اللاعب متأثرا بالإصابة في لقاء نابولي الأخير والذي خسره ميلان بنتيجة 2-1.

ولم يتدرب الثنائي أنتي ريبيتش وديفوك أوريجي بعد مع الفريق بسبب الإصابات المختلفة التي يعاني منها.

ويحتل ميلان المركز الخامس في الدوري الإيطالي بفارق 3 نقاط عن نابولي وأتالانتا المتصدرين.

ويتصدر الروسونيري ترتيب مجموعته في دوري أبطال أوروبا برصيد 4 نقاط.