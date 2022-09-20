الرياضية السعودية: قرار صادم من فيفا قبل كلاسيكو اتحاد جدة والنصر

الثلاثاء، 20 سبتمبر 2022 - 12:58

كتب : FilGoal

حجازي وطارق حامد وحمد الله

تلقت إدارتي النصر واتحاد جدة صدمة قبل اللقاء المرتقب بين الفريقين.

ويلعب اتحاد جدة ضد النصر يوم 2 أكتوبر المقبل ضمن الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي.

وأوضحت صحيفة "الرياضية" السعودية أن الاتحاد السعودي لكرة القدم لن يستطيع انتداب حكام النخبة المشاركون في كأس العام لقيادة مبارة كلاسيكو النصر واتحاد جدة.

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وأضافت الصحيفة أن الاتحاد الدولي لكرة القدم"فيفا" أصدرتعميما صارما يمنع الحكام المشلركين في كأس العالم 2022 من قبول أي دعوة للمشاركة بالمباريات التجريبية أو المسابقات المحلية لاتحاد متأهل إلى المونديال.

وأشارت إلى أن بيير لويجي كولينا رئيس لجنة الحكام بـ فيفا وماسيمو بوساكا رئيس دائرة التحكيم، اجتمعا يوم الجمعة الماضي بالاتحادات الأهلية المعنية بالأمر وتم مناقشة الموضوع وإصدار القرار.

ويتواجد الثنائي المصري الدولي، أحمد حجازي وطارق حامد ضمن صفوف اتحاد جدة.

ويحتل الاتحاد المركز الثالث في تريتب الدوري السعودي برصيد 10 نقاط، ويليه النصر بلمركز الرابع برصيد 9 نقاط.

اتحاد جدة طارق حامد حجازي
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