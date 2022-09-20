في الجول يكشف المرشحين لدخول قائمة الحكام الدولية

الثلاثاء، 20 سبتمبر 2022 - 12:41

كتب : بسام أبوبكر

مارك كلاتنبرج في مؤتمر تقديمه رئيسا للجنة الحكام

يعقد اتحاد كرة القدم المصري جلسة يوم الخميس المقبل لوضع القائمة الدولية للحكام وإرسالها للاتحاد الإفريقي لكرة القدم" كاف".

ويعد يوم 25 سبتمبر المقبل هو الموعد الأخير لإرسال القائمة الدولية للكاف.

وعلم FilGoal.com أن اتحاد الكرة قد وضع قائمة من 8 حكام ويفاضل بينهم لإرسال 7 منهم للقائمة الدولية النهائية.

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ويفاضل اتحاد الكرة بين كلا من محمود البنا ومحمد عادل وإبراهيم نور الدين وأمين عمر ومحمد معروف وأحمد الغندور ومحمود ناجي وحمادة القلاوي.

وعلم FilGoal.com أن اسم محمود عاشور ومحمد الصباحي مرشحين للدخول إلى قائمة حكام الفيديو الدولية والمكونة من ثلاثة حكام.

وسيتم وضع الرتوش الأخيرة للقائمة من قبل اتحاد الكرة وإرسالها للكاف قبل يوم 25 سبتمبر الجاري.

وتكون القائمة الدولية للحكام من 7 حكام ساحة و7 مساعدين، بينما يتم إرسال قائمة حكام الفيديو بشكل منفرد وتكون من 3 حكام.

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