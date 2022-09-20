الإسماعيلي: تعاقدنا مع شواط سليم.. وعبد الرحمن مجدي لن يرحل

الثلاثاء، 20 سبتمبر 2022 - 12:11

كتب : FilGoal

عبد الرحمن مجدي - شريف رضا

شدد خالد زين نائب رئيس مجلس إدارة الإسماعيلي على سلامة موقف ناديه في مسألة التعاقد مع فراس شواط.

وتعاقد الإسماعيلي مع فراس شواط بعدما فسخ المهاجم التونسي تعاقده مع الصفاقسي من طرف واحد لتأخر حصوله على مستحقاته المالية.

وقال زين عبر المحور: "فراس شواط فسخ تعاقده مع الصفاقسي ووجدنا موقف اللاعب سليم بنسبة 100% بعد مراجعة الشق القانوني".

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وعن رغبة الزمالك في ضم عبد الرحمن مجدي شدد "لا نية لبيع عناصرالفريق الأساسية وخاصة عبد الرحمن مجدي".

وأضاف "كان لدينا خطة للموسم الجديد وحاولنا في يناير الماضي التدعيم قدر المستطاع لكن هذا الصيف تعاقدنا مع صفقات مميزة لاستعادة أمجاد الإسماعيلي".

وتابع "جميع المراكز بها عدد وافر من اللاعبين ولا ينقصنا شيء لكن إذا أمكن التعاقد مع صفقة قوية تقدم الإضافة للفريق لن نتأخر في ذلك".

وفيما يتعلق بالمدرب الجديد كشف "اقتربن من إتمام الاتفاق مع مدرب أجنبي جديد وسيتم الإعلان عن كافة التفاصيل قريبا".

وكشف نصر يحيى وكيل المدير الفني الإسباني خوان كارلوس جاريدو التوصل لاتفاق لقيادة الإسماعيلي.

وقال نصر يحيى لـ FilGoal.com: "الإسماعيلي يتمم اتفاقه مع خوان جاريدو لتدريب الفريق. المدرب وقع على عقد لموسمين ويصطحب معه 3 مساعدين أجانب".

وأضاف "حسني عبد ربه سيستمر مديرا للكرة في الفريق".

وأوضح سبب تأخر الاتفاق بين الطرفين: "المفاوضات تأخرت بسبب وجود بند تم إلغاءه وهو إقالة جاريدو في حالة خسر 3 مباريات متتالية".

وأكمل "سيصل المدرب الإسباني بنسبة كبيرة إلى مصر اليوم الثلاثاء".

وسبق لـ جاريدو تدريب فياريال، وريال بيتيس، وكلوب بروج، كما يمتلك عدة تجارب في المنطقة العربية مع الاتفاق السعودي، والرجاء المغربي الذي فاز معه بالكونفدرالية الإفريقية مجددًا، والعين الإماراتي، والنجم الساحلي التونسي، والوداد المغربي.

عبد الرحمن مجدي الإسماعيلي
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