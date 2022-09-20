طبيب منتخب كرواتيا: مودريتش مستمر حتى يورو 2024

الثلاثاء، 20 سبتمبر 2022 - 11:30

كتب : FilGoal

لوكا مودريتش - كرواتيا

كشف زوران باهتيجاريفيتش طبيب منتخب كرواتيا عن نية لوكا مودريتش لاعب ريال مدريد في الاستمرار في اللعب مع المنتخب حتى يورو 2024.

لوكا مودريتش

النادي : ريال مدريد

كرواتيا

وقال باهتيجاريفيتش في تصريحات عبر موقع الاتحاد الكرواتي لكرة القدم: "كنت أخطط للرحيل عن المنتخب عند رحيل لوكا مودريتش والجيل الحالي أيضا، ولكن لوكا قرر الاستمرار حتى يورو 2024 وهي مدة طويلة قليلا".

وكان صاحب الـ 37 عاما قد مدد تعاقده مع ريال مدريد حتى نهاية الموسم الحالي.

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وتقام نهائيات يورو 2024 في شهر يونيو بعد نهاية الموسم المقبل.

ويستعد لوكا مودريتش للمشاركة مع كرواتيا في كأس العالم 2022 والمقامة في قطر خلال شهر نوفمبر المقبل.

وأوقعت القرعة منتخب كرواتيا في المجموعة السادسة بجانب بلجيكا والمغرب وكندا.

ويلعب مودريتش مع منتخب كرواتيا منذ عام 2006.

وشارك لاعب ريال مدريد مع كرواتيا في 152 مباراة وخلالهم تمكن من تسجيل 22 هدفا وصنع 24 وأسهم في وصول المنتخب إلى نهائي كأس العالم 2018 وحصل على جائزة أفضل لاعب في البطولة.

لوكا مودريتش كرواتيا ريال مدريد
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