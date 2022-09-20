جوردان هندرسون ينضم لقائمة منتخب إنجلترا
الثلاثاء، 20 سبتمبر 2022 - 10:35
كتب : FilGoal
انضم جوردان هندرسون لاعب وسط ليفربول إلى قائمة منتخب إنجلترا ليعوض غياب كالفين فيليبس لاعب مانشستر سيتي.
ويستعد منتخب إنجلترا لمواجهتي إيطاليا وألمانيا في آخر جولتين بدور المجموعات من دوري الأمم الأوروبية.
واستبعد فيليبس من قائمة الأسود الثلاثة بسبب تعرضه للإصابة.
وبحسب شبكة "ذا أثليتك"، فإن ابن الـ 26 عاما سيحتاج لإجراء عملية جراحية في الكتف ولكنها لن تهدد مشاركته في المونديال رغم التخوفات في البداية من ذلك.
قائد ليفربول خاض الموسم الجاري 6 مباريات بقميص الريدز في جميع المسابقات.
وارتدى قميص منتخب بلاده في 69 مباراة سجل خلالها هدفين.
ويتذيل منتخب إنجلترا ترتيب المجموعة الثالثة ضمن التصنيف الأول برصيد نقطتين فقط بعد التعادل مع إيطاليا وألمانيا والخسارة ذهابا وإيابا من المجر.
نرشح لكم
لا جازيتا ديلو سبورت: من أجل "الكاتدارئية".. ميلان وإنتر يوافقان على هدم سان سيرو ساليبا: أرسنال يشعرني بوجودي في منزلي استبعاد بوليتانو وبيليجريني من قائمة منتخب إيطاليا سكاي: ضربة موجعة لـ ميلان.. إصابة ثيو هيرنانديز ومدة غيابه المتوقعة بعد انضمامه من 24 ساعة.. استبعاد لوكاس ديني من معسكر منتخب فرنسا لا جازيتا ديلو سبورت: كانافارو يقترب من التدريب في إيطاليا لأول مرة تقرير إيطالي: رئيس يوفنتوس يرفض قرار إقالة أليجري طبيب منتخب كرواتيا: مودريتش مستمر حتى يورو 2024