جوردان هندرسون ينضم لقائمة منتخب إنجلترا

انضم جوردان هندرسون لاعب وسط ليفربول إلى قائمة منتخب إنجلترا ليعوض غياب كالفين فيليبس لاعب مانشستر سيتي.

ويستعد منتخب إنجلترا لمواجهتي إيطاليا وألمانيا في آخر جولتين بدور المجموعات من دوري الأمم الأوروبية.

واستبعد فيليبس من قائمة الأسود الثلاثة بسبب تعرضه للإصابة.

وبحسب شبكة "ذا أثليتك"، فإن ابن الـ 26 عاما سيحتاج لإجراء عملية جراحية في الكتف ولكنها لن تهدد مشاركته في المونديال رغم التخوفات في البداية من ذلك.

قائد ليفربول خاض الموسم الجاري 6 مباريات بقميص الريدز في جميع المسابقات.

وارتدى قميص منتخب بلاده في 69 مباراة سجل خلالها هدفين.

ويتذيل منتخب إنجلترا ترتيب المجموعة الثالثة ضمن التصنيف الأول برصيد نقطتين فقط بعد التعادل مع إيطاليا وألمانيا والخسارة ذهابا وإيابا من المجر.