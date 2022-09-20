مواعيد مباريات الثلاثاء 20 سبتمبر 2022 – يد الزمالك في البطولة العربية

الثلاثاء، 20 سبتمبر 2022 - 10:28

كتب : FilGoal

الزمالك - سبورتنج - كرة يد

تُقام اليوم الثلاثاء الموافق 20 سبتمبر 2022 مباريات الجولة الثالثة من بطولة الأندية العربية لكرة اليد.

ويخوض فريق كرة اليد بنادي الزمالك مباراة مهمة أمام مولودية الجزائر ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة الأندية العربية.

ويلعب الزمالك ضد مولودية الجزائرفي تمام الساعة الرابعة عصرا، في مباراة تُنقل عبر القناة التونسية الوطنية.

أخبار متعلقة
وكيل جاريدو يكشف لـ في الجول تفاصيل التوصل لاتفاق لتدريب الإسماعيلي.. وبند تم إلغاءه صلاح الثاني بين لاعبي ليفربول في السفر إلى أبعد مسافة خلال التوقف الدولي ماركا: الرحيل عن برشلونة ليس خيارا لـ بيكيه رئيس ناديه يعلن موعد رحيل لويس سواريز

وفي المجموعة ذاتها يواجه الترجي منافسه الكويت الكويتي في مواجهة مرتقبة في تمام الخامسة والنصف مساء في مباراة تُنقل عبر القناة التونسية الوطنية.

يمكنك الاطلاع على كافة المواعيد والنتائج من هــــنـــــا.

وكان الزمالك قد تغلب على الكويت الكويتي بنتيجة 23-20 ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات.

وتفوق رفاق أحمد الأحمر على الترجي في الجولة الافتتاحية بنتيجة 34-28 ليتصدر الزمالك ترتيب المجموعة.

كرة يد الزمالك البطولة العربية لليد أحمد الأحمر
نرشح لكم
الاتحاد المنستيري: لم نكن نفضل مواجهة الأهلي.. وسنحاول استغلال فترته الانتقالية قائمة الجزائر - محرز وبلايلي.. وعودة ديلور أمام غينيا ونيجيريا الدعيع: كلوزه استغل إضاءة الملعب في كأس العالم 2002 الدوري السعودي – عبد الله المعيوف يحقق رقما تاريخيا تقرير تونسي: فرص مشاركة المساكني أمام البرازيل قائمة إسبانيا تعلن مواجهة الأردن استعدادا لـ كأس العالم بنشرقي يخرج مصابا في فوز الجزيرة أمام العين بمشاركة طارق حامد وحجازي.. اتحاد جدة يفوز بثنائية أمام الخليج
أخر الأخبار
جوردان هندرسون ينضم لقائمة منتخب إنجلترا 25 دقيقة | الكرة الأوروبية
خبر في الجول - موعد انضمام صلاح وتريزيجيه لمعسكر منتخب مصر 27 دقيقة | منتخب مصر
مواعيد مباريات الثلاثاء 20 سبتمبر 2022 – يد الزمالك في البطولة العربية 31 دقيقة | الوطن العربي
صلاح الثاني بين لاعبي ليفربول في السفر إلى أبعد مسافة خلال التوقف الدولي 36 دقيقة | الدوري الإنجليزي
وكيل جاريدو يكشف لـ في الجول تفاصيل التوصل لاتفاق لتدريب الإسماعيلي.. وبند تم إلغاءه 37 دقيقة | الكرة المصرية
رئيس ناديه يعلن موعد رحيل لويس سواريز 10 ساعة | أمريكا
ماركا: الرحيل عن برشلونة ليس خيارا لـ بيكيه 10 ساعة | الدوري الإسباني
محمد عمر: نحضر صفقة سارة لجماهير الاتحاد 11 ساعة | ميركاتو
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في أبطال إفريقيا - الزمالك (2)-(0) إليكت.. فوز أبيض خارج الأرض 2 ملف - حجز الأرصدة ومراكز الصفقات وموعد الإعلان.. كل ما قاله مرتضى في مؤتمر صحفي 3 مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول سبب عدم قيد كهربا في القائمة الإفريقية 4 صندوق تحيا مصر يكشف موقف الأهلي من تسليم هدايا تركي آل الشيخ