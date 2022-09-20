مواعيد مباريات الثلاثاء 20 سبتمبر 2022 – يد الزمالك في البطولة العربية

تُقام اليوم الثلاثاء الموافق 20 سبتمبر 2022 مباريات الجولة الثالثة من بطولة الأندية العربية لكرة اليد.

ويخوض فريق كرة اليد بنادي الزمالك مباراة مهمة أمام مولودية الجزائر ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة الأندية العربية.

ويلعب الزمالك ضد مولودية الجزائرفي تمام الساعة الرابعة عصرا، في مباراة تُنقل عبر القناة التونسية الوطنية.

وفي المجموعة ذاتها يواجه الترجي منافسه الكويت الكويتي في مواجهة مرتقبة في تمام الخامسة والنصف مساء في مباراة تُنقل عبر القناة التونسية الوطنية.

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وكان الزمالك قد تغلب على الكويت الكويتي بنتيجة 23-20 ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات.

وتفوق رفاق أحمد الأحمر على الترجي في الجولة الافتتاحية بنتيجة 34-28 ليتصدر الزمالك ترتيب المجموعة.