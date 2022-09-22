أوستن أموتو إلى الاتحاد السكندري

الخميس، 22 سبتمبر 2022 - 16:42

كتب : هاني العوضي

أوستن أموتو - الاتحاد السكندري

أعلن نادي الاتحاد السكندري تعاقده مع النيجيري أوستن أموتو من المصري البورسعيدي.

وسيمتد تعاقد أموتو مع الاتحاد السكندري لمدة ثلاثة مواسم مقبلة.

ووقع اللاعب على عقد انضمامه لصفوف زعيم الثغر بعقد يمتد لثلاثة مواسم بحضور محمد مصيلحى رئيس النادى عقب إشادة المدير الفني زوران بقدراته الفنية و البدنية والإشارة أنه سيكون إضافة قوية لخط هجوم الاتحاد كهداف متميز.

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وكشف FilGoal.com في وقت سابق أن اللاعب أصبح حرا بعد عدم توثيق المصري للعقد الجديد وأن الاتحاد السكندري هو الوجهة الأقرب.

وقال حسام صديق وكيل اللاعب في تصريحات لـFilGoal.com: "إدارة المصري لم توثق عقد تجديد أوستن أموتو مع الفريق وبالتالي أصبح لاعب حر".

وأضاف "كامل أبو علي رئيس النادي وعدنا بصرف مستحقات اللاعب المتبقية والبالغة ثلاثة أشهر ونشكره على تلك الخطوة المحترمة".

وتابع "اللاعب حاليا في مفاوضات متقمة مع الاتحاد السكندري وهي وجهته الأقرب".

ولعب أموتو مع المصري منذ يناير 2019، جيث سجل 25 هدفا وصنع ستة آخرين في 113 مباراة.

وأعلن الاتحاد تعاقده مع 6 لاعبين بشكل رسمي حتى الآن وهم ناصر ناصر، ومحمد صالح، والمهدي سليمان وإسلام عبد النعيم وأحمد عيد وأحمد سيد غريب.

كما تعاقد النادي مع إبراهيم حسن بشكل نهائي بعد نهاية فترة إعارته من بيراميدز.

أوستن أموتو الدوري المصري الاتحاد السكندري المصري البورسعيدي
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