ماركا: الرحيل عن برشلونة ليس خيارا لـ بيكيه

لن يبحث جيرارد بيكيه لاعب برشلونة عن خروج مبكر من برشلونة من النادي الكتالوني في الفترة المقبلة.

جيرارد بيكيه النادي : برشلونة برشلونة

وكانت صحيفة سبورت نشرت اليوم عن مصدر في برشلونة أن النادي ينتظر وفاء بيكيه بتصريحاته السابقة، والتي قال فيها إنه سيرحل إن احتاج النادي إلى ذلك.

وكان بيكيه قد قال عقب الخسارة الكارثية أمام بايرن ميونيخ بنتيجة 8-2 في أغسطس 2020: "لقد بلغنا القاع. إذا كان يجب أن أرحل لأفسح المجال أمام الدماء الجديدة سأرحل".

ولاحقا في 2021 قال بيكيه: إذا قال لي رونالد كومان (المدرب السابق) إني يجب أن أرحل، سأعتزل كرة القدم. لن ألعب لفريق آخر غير برشلونة"

ووفقا لـ ماركا فإن بيكيه مصمم على البقاء في برشلونة رغم التكهنات حول رحيله المحتمل في يناير أو انتقال مجاني في الصيف.

الأمر يبدو متبادل، حيث أضافت الصحيفة أن تشافي هيرنانديز المدير الفني للفريق حريص على الاحتفاظ به كشخصية من ذوي الخبرة ضمن فريقه الشاب.

ونوهت الصحيفة أن المدافع المخضرم عاقد العزم على شق طريقه نحو خطط تشافي في الموسم الحالي.

اللاعب صاحب الـ35 عاما يمتلك عقدا ينتهي في صيف 2024.

ولعب بيكيه مباراة كاملة واحدة هذا الموسم، وكانت ضد قادش (4-0) في الدوري الإسباني، بينما شارك لمدة 45 دقيقة في دوري أبطال أوروبا، خلال انتصار برشلونة على فيكتوريا بلزن 5-1.

ويحتل برشلونة المركز الثاني في الدوري الإسباني برصيد 16 نقطة من 6 مباريات، حيث حقق 5 انتصارات وتعادلا وحيدا، بفارق نقطتين عن ريال مدريد صاحب العلامة الكاملة (18 نقطة) في الصدارة.