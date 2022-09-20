ماركا: الرحيل عن برشلونة ليس خيارا لـ بيكيه

الثلاثاء، 20 سبتمبر 2022 - 00:03

كتب : FilGoal

جيرارد بيكيه - برشلونة

لن يبحث جيرارد بيكيه لاعب برشلونة عن خروج مبكر من برشلونة من النادي الكتالوني في الفترة المقبلة.

جيرارد بيكيه

النادي : برشلونة

برشلونة

وكانت صحيفة سبورت نشرت اليوم عن مصدر في برشلونة أن النادي ينتظر وفاء بيكيه بتصريحاته السابقة، والتي قال فيها إنه سيرحل إن احتاج النادي إلى ذلك.

وكان بيكيه قد قال عقب الخسارة الكارثية أمام بايرن ميونيخ بنتيجة 8-2 في أغسطس 2020: "لقد بلغنا القاع. إذا كان يجب أن أرحل لأفسح المجال أمام الدماء الجديدة سأرحل".

أخبار متعلقة
ليفاندوفسكي: لم أتوقع أن تغني جماهير برشلونة لي.. وكنت أريد الفوز على بايرن موندو ديبورتيفو: أسينسيو على رادار برشلونة.. العقد والوكيل يقربانه سبورت: "إذا كان يجب الرحيل سأرحل".. برشلونة ينتظر وفاء بيكيه بكلمته كوندي يكشف سبب تفضيله لـ برشلونة على تشيلسي

ولاحقا في 2021 قال بيكيه: إذا قال لي رونالد كومان (المدرب السابق) إني يجب أن أرحل، سأعتزل كرة القدم. لن ألعب لفريق آخر غير برشلونة"

ووفقا لـ ماركا فإن بيكيه مصمم على البقاء في برشلونة رغم التكهنات حول رحيله المحتمل في يناير أو انتقال مجاني في الصيف.

الأمر يبدو متبادل، حيث أضافت الصحيفة أن تشافي هيرنانديز المدير الفني للفريق حريص على الاحتفاظ به كشخصية من ذوي الخبرة ضمن فريقه الشاب.

ونوهت الصحيفة أن المدافع المخضرم عاقد العزم على شق طريقه نحو خطط تشافي في الموسم الحالي.

اللاعب صاحب الـ35 عاما يمتلك عقدا ينتهي في صيف 2024.

ولعب بيكيه مباراة كاملة واحدة هذا الموسم، وكانت ضد قادش (4-0) في الدوري الإسباني، بينما شارك لمدة 45 دقيقة في دوري أبطال أوروبا، خلال انتصار برشلونة على فيكتوريا بلزن 5-1.

ويحتل برشلونة المركز الثاني في الدوري الإسباني برصيد 16 نقطة من 6 مباريات، حيث حقق 5 انتصارات وتعادلا وحيدا، بفارق نقطتين عن ريال مدريد صاحب العلامة الكاملة (18 نقطة) في الصدارة.

جيرارد بيكيه الدوري الإسباني برشلونة
نرشح لكم
ليفاندوفسكي: لم أتوقع أن تغني جماهير برشلونة لي.. وكنت أريد الفوز على بايرن آس: روديجير يواجه صعوبة في اقتحام تشكيل ريال مدريد الأساسي موندو ديبورتيفو: أسينسيو على رادار برشلونة.. العقد والوكيل يقربانه كوندي يكشف سبب تفضيله لـ برشلونة على تشيلسي سبورت: "إذا كان يجب الرحيل سأرحل".. برشلونة ينتظر وفاء بيكيه بكلمته بعد أن هاجمه جمهور أتليتكو.. كونيا ينفجر: المنشور اللعين لـ فينيسيوس لم يكن لـ كوكي سيميوني: طريقة ريال مدريد الدفاعية ذكرتني بفريقي القديم كاربخال: رودريجو أضاف الكثير لـ ريال مدريد.. وهيرموسو استحق الطرد
أخر الأخبار
رئيس ناديه يعلن موعد رحيل لويس سواريز ساعة | أمريكا
ماركا: الرحيل عن برشلونة ليس خيارا لـ بيكيه ساعة | الدوري الإسباني
محمد عمر: نحضر صفقة سارة لجماهير الاتحاد ساعة | ميركاتو
رئيس أسوان: هدفنا البقاء في الممتاز.. وطلب بخصوص تذاكر الطيران ساعة | الكرة المصرية
حارس مانشستر الجديد يكشف كيف استقبله رونالدو بعد انضمامه للفريق 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
إنبي عن صفقة مصطفى شلبي: إذا توقف انتقاله لـ الأهلي لن يكون لأسباب مادية 2 ساعة | الكرة المصرية
البنك الأهلي يوضح حقيقة اقتراب ناصر منسي ومحمد هلال من الزمالك 2 ساعة | الكرة المصرية
بايرن ميونيخ: نحن مقتنعون تماما بـ ناجيلسمان 3 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في أبطال إفريقيا - الزمالك (2)-(0) إليكت.. فوز أبيض خارج الأرض 2 ملف - حجز الأرصدة ومراكز الصفقات وموعد الإعلان.. كل ما قاله مرتضى في مؤتمر صحفي 3 مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول سبب عدم قيد كهربا في القائمة الإفريقية 4 صندوق تحيا مصر يكشف موقف الأهلي من تسليم هدايا تركي آل الشيخ