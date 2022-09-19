محمد عمر: نحضر صفقة سارة لجماهير الاتحاد

الإثنين، 19 سبتمبر 2022 - 23:58

كتب : FilGoal

محمد عمر - الاتحاد السكندري

كشف محمد عمر المدير الرياضي للاتحاد السكندري على أن فرقه في الطريق للتعاقد مع مهاجم سيكون بمثابة خبرا سارا للجماهير خلال الفترة المقبلة.

وقال عمر في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورتس: الجميع عازم على تغيير شكل الاتحاد الذي ظهر في المواسم الماضية ونريد أن نبدأ الموسم بقوة".

وتابع "الاتحاد لديه قوام رئيسي قوي جدا ولكن كان هناك بعض النواقص في العناصر البديلة وخاصة في مراكز معينة ولذلك بدأنا العمل على هذا الأمر".

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وواصل "البعض يقول أن الصفقات ليست قوية ولكن أنا أرى أن جميع اللاعبين في مصر مستواهم متقارب باستثناء بعض اللاعبين ونحن نحتاج إلى لاعبين تلعب في أنديتها ويريدون إثبات نفسهم ونحاول أيضا النزول بالأعمار السنية".

وأكمل "أبرمنا بعض الصفقات التي ستكون مفيدة للاتحاد السكندري ولا يزال هناك صفقتين متبقيتين في قلب الدفاع في الـ 48 ساعة المقبلين".

وشدد "هناك مهاجم إذا تم التعاقد معه سيكون خبر سار جدا لجماهير الاتحاد السكندري".

وأضاف "أوستين أموتو من ضمن ثلاثة مهاجمين مرشحين للانضمام للفريق، هو مهاجم قوي وسيكون عنصر مفيد للفريق هو أو أي مهاجم آخر من المرشحين".

وأعلن الاتحاد تعاقده مع 6 لاعبين بشكل رسمي حتى الآن وهم ناصر ناصر، ومحمد صالح، والمهدي سليمان وإسلام عبد النعيم وأحمد عيد وأحمد سيد غريب.

كما تعاقد النادي مع إبراهيم حسن بشكل نهائي بعد نهاية فترة إعارته من بيراميدز.

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