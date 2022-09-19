رئيس أسوان: هدفنا البقاء في الممتاز.. وطلب بخصوص تذاكر الطيران

الإثنين، 19 سبتمبر 2022 - 23:49

كتب : FilGoal

أسوان - الدوري المصري

شدد الشافعى صالح رئيس نادي أسوان على هدف الفريق الصاعد حديثا بالاستمرار في الدوري الممتاز مفصحا عن طلبه للمسؤولين.

وصعد أسوان إلى الدوري الممتاز بعد احتلاله صدارة مجموعة الصعيد في الدرجة الثانية.

وقال الشافعي صالح في تصريحات لقناة أون تايم سبورت: "نحن ناد كبير، وضم المنتخب الوطني الكثير من لاعيبنا في أوقات سابقة".

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وأضاف "نحن لدينا هدف واضح للموسم المقبل هو الاستمرار في الدوري الممتاز".

وتابع "تعاقدنا مع هيثم عرابي مديرا فنيا وأبرم صفقات مهمة، فيما ربيع ياسين (المدير الفني) صعّد 7 ناشئين، سيحدثوا فارق معنا هذا الموسم".

وأردف "لكن سيكون لدينا عائق كبير الموسم المقبل وهو السفر 17 مرة للعب خارج ملعبنا، لذلك أناشد المسؤولين عن الكرة المصرية لإيجاد حل".

وأوضح "في عام 2002 كنت في منصب في النادي، حينها وزير الرياضية وجد حلا هو الحصول على تخفيض 50% على تذاكر الطيران وتوفير أماكن للإقامة".

وأتم "نريد المساعدة من أجل الاستمرارية بتخفيض سعر التذاكر بالإضافة إلى أماكن إقامة للفريق".

وتعاقد زهرة الجنوب مع 13 صفقة حتى الآن في سوق الانتقالات وهم الجابوني ماليك إيفونا والحارس محمد الغندور ومحمود عبد الحكيم والمغربي أحمد بلحاج وإبراهيم عايش ومحمد شيكا ومحمد صابر وعبد الرحمن العشري وميدو العطار وصابر الشيمي وميدو مصطفى.

وأقام أسوان 3 معسكرات حتى الآن، الأول في القاهرة وواجه الأهلي وديا والثاني في الإسكندرية والثالث في أسوان.

أسوان الدوري المصري
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