بايرن ميونيخ: نحن مقتنعون تماما بـ ناجيلسمان

شدد هربرت هاينز رئيس مجلس إدارة نادي بايرن ميونيخ على تمسك النادي بـ يوليان ناجيلمسان على رأس الفريق.

وانتشرت تقارير تفيد باقتراب إقالة ناجيلسمان بسبب سلسلة النتائج السلبية مؤخرًا على المستوى المحلي.

وقال هاينز في تصريحات لـ "tz" الألمانية: "نعم، نعيش بداية سيئة ونجد صعوبة في التسجيل لكن نحن نضيع الكثير من الفرص".

وأضاف "نحن مقتنعون تماما بـ يوليان ناجيلسمان ولا توجد أي نية للتخلي عن المدرب".

وتابع "نحن نعلم أن بعد التوقف الدولي، سنهاجم مرة آخرى، ونعود بايرن الذي يعرفه الجميع، ولن نتخلي عن المعايير العالية التي نريدها".

وأتم "الموسم بدأ لتوه ونعلم أن لدينا القدرة على تحقيق أهدافنا الكبيرة".

ويعيش بايرن ميونيخ أسوأ بداية له منذ موسم 2010-2011، حيث جمع 12 نقطة فقط في أول 7 مباريات بالدوري.

وخسر أمام أوجسبورج في الجولة الماضية للدوري الألماني.

وفشل البافاري في التسجيل بمباراة في الدوري الألماني منذ تعادله مع لايبزج سلبيا في 9 فبراير 2020، وبذلك تنتهي مسيةر التسجيل المتتالي عند 87 مباراة.

ويحتل بايرن ميونيخ المركز الخامس في الدوري الألماني برصيد 12 نقطة من 7 مباريات، بفارق 5 نقاط عن يونيون برلين المتصدر.

ناجيلسمان (35 عامًا) يقود بايرن ميونيخ منذ مطلع الموسم الماضي.

ويمتلك ناجيلسمان عقدًا مع بايرن ميونيخ حتى صيف 2026.

وفاز المدرب الألماني الشاب مع بايرن حتى اللحظة بـ الدوري الألماني، وكأس ألمانيا، وكأس السوبر الألماني.