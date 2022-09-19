بايرن ميونيخ: نحن مقتنعون تماما بـ ناجيلسمان

الإثنين، 19 سبتمبر 2022 - 22:32

كتب : FilGoal

يوليان ناجيلسمان - بايرن ميونيخ

شدد هربرت هاينز رئيس مجلس إدارة نادي بايرن ميونيخ على تمسك النادي بـ يوليان ناجيلمسان على رأس الفريق.

وانتشرت تقارير تفيد باقتراب إقالة ناجيلسمان بسبب سلسلة النتائج السلبية مؤخرًا على المستوى المحلي.

وقال هاينز في تصريحات لـ "tz" الألمانية: "نعم، نعيش بداية سيئة ونجد صعوبة في التسجيل لكن نحن نضيع الكثير من الفرص".

أخبار متعلقة
أوليفر كان يكشف عن مصير ناجيلسمان مع بايرن ميونيخ نوير يكتوي بما أذاقه للمهاجمين.. خسارة بايرن ميونيخ الأولى ونهاية رحلة 87 مباراة تشكيل برشلونة - ألونسو أساسي لأول مرة.. وكريستينسن في الدفاع أمام بايرن ميونيخ بايرن ميونيخ يعلن غياب مدافعه لأسابيع بسبب الإصابة

وأضاف "نحن مقتنعون تماما بـ يوليان ناجيلسمان ولا توجد أي نية للتخلي عن المدرب".

وتابع "نحن نعلم أن بعد التوقف الدولي، سنهاجم مرة آخرى، ونعود بايرن الذي يعرفه الجميع، ولن نتخلي عن المعايير العالية التي نريدها".

وأتم "الموسم بدأ لتوه ونعلم أن لدينا القدرة على تحقيق أهدافنا الكبيرة".

ويعيش بايرن ميونيخ أسوأ بداية له منذ موسم 2010-2011، حيث جمع 12 نقطة فقط في أول 7 مباريات بالدوري.

وخسر أمام أوجسبورج في الجولة الماضية للدوري الألماني.

وفشل البافاري في التسجيل بمباراة في الدوري الألماني منذ تعادله مع لايبزج سلبيا في 9 فبراير 2020، وبذلك تنتهي مسيةر التسجيل المتتالي عند 87 مباراة.

ويحتل بايرن ميونيخ المركز الخامس في الدوري الألماني برصيد 12 نقطة من 7 مباريات، بفارق 5 نقاط عن يونيون برلين المتصدر.

ناجيلسمان (35 عامًا) يقود بايرن ميونيخ منذ مطلع الموسم الماضي.

ويمتلك ناجيلسمان عقدًا مع بايرن ميونيخ حتى صيف 2026.

وفاز المدرب الألماني الشاب مع بايرن حتى اللحظة بـ الدوري الألماني، وكأس ألمانيا، وكأس السوبر الألماني.

الدوري الألماني يوليان ناجلسمان بايرن ميونيخ
نرشح لكم
ماركا: الرحيل عن برشلونة ليس خيارا لـ بيكيه حارس مانشستر الجديد يكشف كيف استقبله رونالدو بعد انضمامه للفريق بافار يكشف سبب رفض عرض مانشستر يونايتد بعد رفض مبابي الظهور.. الاتحاد الفرنسي يعلن مراجعة اتفاقيات حقوق صور لاعبيه تقرير: استحواذ قطري قريب من الدوري الإيطالي أورس فيشر.. صياد يونيون برلين الذي قلب الكرة الألمانية رأسا على عقب خروج فيراتي من معسكر منتخب إيطاليا دي بروين: جريليش يتعرض للانتقادات لأنه إنجليزي
أخر الأخبار
رئيس ناديه يعلن موعد رحيل لويس سواريز ساعة | أمريكا
ماركا: الرحيل عن برشلونة ليس خيارا لـ بيكيه ساعة | الدوري الإسباني
محمد عمر: نحضر صفقة سارة لجماهير الاتحاد ساعة | ميركاتو
رئيس أسوان: هدفنا البقاء في الممتاز.. وطلب بخصوص تذاكر الطيران ساعة | الكرة المصرية
حارس مانشستر الجديد يكشف كيف استقبله رونالدو بعد انضمامه للفريق 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
إنبي عن صفقة مصطفى شلبي: إذا توقف انتقاله لـ الأهلي لن يكون لأسباب مادية 2 ساعة | الكرة المصرية
البنك الأهلي يوضح حقيقة اقتراب ناصر منسي ومحمد هلال من الزمالك 3 ساعة | الكرة المصرية
بايرن ميونيخ: نحن مقتنعون تماما بـ ناجيلسمان 3 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في أبطال إفريقيا - الزمالك (2)-(0) إليكت.. فوز أبيض خارج الأرض 2 ملف - حجز الأرصدة ومراكز الصفقات وموعد الإعلان.. كل ما قاله مرتضى في مؤتمر صحفي 3 مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول سبب عدم قيد كهربا في القائمة الإفريقية 4 صندوق تحيا مصر يكشف موقف الأهلي من تسليم هدايا تركي آل الشيخ